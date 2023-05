Ersehnten Frühling musikalisch herbeigezaubert

Die engagierte Truppe unter Kapellmeister Alfred Agis ging mit hörbarer Spielfreude ans Werk, und der Dirigent bewies auch selbst am Piccolo Meisterlichkeit.

Horizonterweiternde Moderation

Nach der passenden Einleitung mit dem Frühjahrsparademarsch ging es dem Versprechen der Einladung gemäß mit „Beschwingtem, Bekanntem und Beliebtem“ im Programm weiter. Ewald Sacher - musikalisch auf der Tuba „daheim“ - führte als Moderator durch den Abend. Dank seiner Ausführungen zu den Komponisten des Abends, Johann Strauß und Robert Stolz erfuhren die Gäste unter anderem, dass Strauß zeitlebens drei, Stolz aber sogar fünf Frauen „verbrauchte“. Großartig gelang der Frühlingsstimmenwalzer.

Anna-Maria Mayrhofer bejubelt

Im zweiten Teil des Konzerts gab es auch moderne Literatur zu hören. Unter anderem trumpfte die Kapelle mit der „Canyon Passage“ (aus dem 1946 gedrehten Western) und „Winchester Cathedral“ (von The New Vaudeville Band 1966 erstmals gesungen) auf. Ihre Querflöte legte Anna-Maria Mayrhofer beim Lied „Walking on Sunshine“ (Katrina and the Waves, 1983) weg und riss die Zuhörer mit ihren perfekten Gesang mit. Das Lied wurde am Ende als zweite Zugabe wiederholt.

Dank für Bereicherung des Kulturangebots

Dass die Kapelle den Frühling „herbeispielte“, genoss im voll besetzten Saal des Volkshauses in Lerchenfeld mit den Blasmusikfreunden auch die Stadträte Günter Herz und Helmut Mayer sowie Vizebürgermeisterin Eva Hollerer. Sie dankte der Kapelle für ihren Beitrag zum bunten Kulturangebot in der Stadt. Ebenfalls miterleben konnten das Konzert der Bezirksobmann der Blasmusik (BAG), Martin Aschauer, der Ehrenobmann der voestalpine-Werkskapelle, Franz Knappel, und der Ehrenstabsführer der Kremser Stadtkapelle, Sepp Rosenberger. Die Gelegenheit, Werbung für das Bezirksblasmusikfest am kommenden Wochenende in Grafenegg zu machen, nützte Florian Sommerer vom Musikverein Engabrunn.

