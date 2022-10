HAK Krems erfolgreich bei Videobewerb

Mit den Kurzfilmen „ZerHalten“ und „It‘s ok, to be gay“ gelang es der COMITHAKkrems (Handelsakademie für Kommunikation und Medieninformatik) wiederholt, die Jury zu überzeugen. Mit der kritischen Auseinandersetzung zum Thema Nachhaltigkeit und Homophobie haben die Lernenden unter Beweis gestellt, dass Arbeiten nicht oberflächlich sein muss.

„Es macht einfach Spaß, sich mit den Problemen unserer Zeit auf kreative Weise in der Gruppe im Rahmen des Medieninformatikunterrichts auseinanderzusetzen“, so Johanna Mitterbauer, die Regie führte. Das Projekt wurde von den Lernenden vom Konzept bis zum Endschnitt unter Begleitung von Rainer Kaiser gestaltet. Beide Videos stehen auf YouTube zum Nachsehen zur Verfügung.

