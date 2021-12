HLF Krems: Erfolg in Tallinn

„Terviseks!“ oder auf Deutsch „Prost!“ hieß es nach der Rückkehr der HLF-Delegation aus Tallinn, Estland. Denn das achtköpfige Team der Kremser Tourismusschule hatte eine Silber- und zwei Bronze-Medaillen im Gepäck.

Fünf Kremser Tourismusschüler nützten Anfang November die Bühne der 34. AEHT-Konferenz, um bei Wettbewerben ihre fachlichen, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Insgesamt fanden im Rahmen dieser Konferenz europäischer Tourismusschulen mehr als 250 Wettbewerbsteilnehmer aus 20 verschiedenen Ländern ihren Weg nach Estland und traten bei zwölf Wettbewerben an drei Tagen gegeneinander an. Aus Krems waren Marlene Mistelbauer, Lena Peherstorfer, Anna Pfeifer, Daniel Schwarz und Tim Wright mit dabei, betreut wurden sie von den Lehrern Petr Kralicek, Lukas Zinner und Clemens Karner.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Die international zusammengesetzten Teams wurden durch das Los bestimmt, die Kremser Schüler gingen in den Bewerben Front Office, Tourist Destination, Wine Service, Restaurant Service und Decathlon (Küche) an den Start, wobei sie die Disziplinen in englischer Sprache meistern mussten.

Die stolze Bilanz für Krems: Silber für Anna Pfeifer und ihren französischen Teamkollegen im Bewerb „Wine Service“, Bronze für Lena Peherstorfer und ihren belgischen Teamkollegen im Bewerb „Restaurant Service“ und noch einmal Bronze für Daniel Schwarz und seine beiden Teamkollegen aus Frankreich und Estland im Bewerb „Decathlon (Küche).“