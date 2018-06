Wie schon im April war es auch im Wonnemonat Mai außergewöhnlich warm. Eine Durchschnittstemperatur von 18,4 Grad macht den Mai 2018 sogar zum wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1875. „Zwei solche Extrem-Monate sind schon ungewöhnlich“, sagt auch Klimatologe Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Ausgleich? „Kann gut sein, dass der Sommer verregnet ist“

Wie warm die beiden vergangenen Monate wirklich waren, zeigt sich auch daran, dass die jeweiligen Durchschnittstemperaturen eigentlich dem langjährigen Mittelwert des Folgemonats entsprechen würden. „Der April war also so warm wie ein normaler Mai und der Mai wie ein Juni“, erklärt Orlik.

Auch beim Sonnenschein zeigte sich der Vormonat überaus spendabel, 274 Stunden kamen zusammen. Dennoch regnete es mit 100 Litern pro Quadratmeter übermäßig viel.

Auswirkungen könnte der extrem warme Frühling auf den heurigen Sommer haben.

„Irgendwann muss wieder ein gewisser Ausgleich erfolgen, da kann es gut sein, dass der Sommer verregnet ist. Genauso gut ist aber möglich, dass die Balance erst im Herbst oder im Winter hergestellt wird“, so Orlik. In den nächsten zehn Tagen bahnt sich laut dem Experten jedenfalls noch kein Umschwung an.

Rebblüte endete zum ersten Mal im Mai

Zu spüren ist das frühsommerliche Wetter auch bei der Vegetation, wie auch die Weinbauern dokumentieren. „In der Kremser Sandgrube begann die Rebblüte am 24. Mai und endete nur vier Tage später. Damit hatten wir die früheste Blüte seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1965 und damit erstmals einen Blüteabschluss im Mai“, vermeldet der Rebschutzdienst Krems-Langenlois in seiner jüngsten Aussendung.

Bemerkbar machen wird sich das auch bei der Ernte. Die Winzer rechnen bereits jetzt mit einem Beginn Anfang September.