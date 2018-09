Die große Hitze ist vorbei und schön langsam zieht der Herbst ins Land. Zeit für einen Rückblick auf den Sommer, der wie schon im Vorjahr beinahe rekordbrechend war. Denn rein auf die Temperatur bezogen, waren die Monate Juni, Juli und August 2017 und 2018 ident.

Zusammengefasst brachten sie es auf eine Durchschnittstemperatur von 22 Grad. Das bedeutet Rang zwei in der ewigen Bestenliste. Nur 2015 war es noch wärmer (22,2 Grad).

Mit „Altweibersommer“ könnte man Rekordjahr 2003 toppen

Das 143. Jahr führt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Aufzeichnungen über die Temperaturen in Krems. Dort weiß man: Früher oder später sind Sommer wie dieser Normalität. „In 30 bis 50 Jahren ist das ein normaler Sommer. Man kann sich vorstellen, wie heiß dann die extremen Sommer werden“, sagt Klimatologe Alexander Orlik.

Höchstwerte wie die 36,6 Grad am 9. August werden dann wohl leicht getoppt. Vom österreichischen Maximalwert war Krems übrigens relativ weit entfernt. Den verzeichnete am selben Tag Enns mit 37,3 Grad.

Laue Sommerabende gab es in Krems in den vergangenen drei Monaten zur Genüge, Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fiel, gab es aber nur vier. Rekordverdächtig ist hingegen die Zahl der Sommertage (plus 25 Grad). Seit Anfang April waren es heuer schon 95. Im Rekordjahr 2003 hatte es über das ganze Jahr hinweg 105 Sommertage. Ein „Altweibersommer“ im September und Oktober dieses Jahres könnte also noch zu einer neuen Bestmarke beitragen.

Was zwar alle Badefreunde und Wanderer freute, den Landwirten aber die Sorgenfalten auf die Stirn trieben, waren die 758 Sonnenstunden und nur 180 Liter Niederschlag. Dennoch war es etwas feuchter als im Dürre-Sommer 2017, in dem es mit 140 Litern pro Quadratmeter um 40 Prozent weniger regnete als in einem Durchschnittssommer.