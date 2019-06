„Jetzt sollte eigentlich ein Schlechtwetter-Mai kommen.“ Alexander Orlik hat die Berufsbezeichnung Klimatologe wahrlich verdient. Der Experte von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sagte bereits Ende April einen verregneten, kühlen Wonnemonat voraus.

„An so einen Monat kann ich mich überhaupt nicht erinnern“

Der wurde es auch. Mit einer Durchschnittstemperatur von 12,9 Grad lag der Mai 2,2 Grad unter dem langjährigen Mittelwert. Der letzte zu kühle Monat war der März des Vorjahres. Sucht man einen kühleren Mai als heuer, muss man fast 30 Jahre in den Geschichtsbüchern zurückblättern. 1991 „fröstelte“ Krems bei 11,3 Grad im Schnitt.

NOEN

Einer der wenigen badefreundlichen Tage des Monats war der 26. Mai, an dem die Quecksilbersäule auf 24,1 Grad kletterte. Für das Kremser Sommerbad eine willkommene Abwechslung, schließlich herrschte in den Tagen zuvor meist gähnende Leere. „An so einen Monat kann ich mich überhaupt nicht erinnern“, sagt der Leiter der Sport- und Freizeitbetriebe der Stadt Krems, Günter Kammerer.

„Können nur froh sein, dass wir ein Kombinationsbad sind“

Zu kompensieren sei dieser Teil der Ausfälle nicht mehr. Bei einem Blick auf die Zahlen ist das wenig verwunderlich. Nur 212 Hartgesottene ließen sich den Badespaß nicht nehmen. Im Vorjahr waren es im Mai noch 3.870 Besucher. Das ist ein Rückgang um 94 (!) Prozent.

„Da können wir nur froh sein, dass wir ein Kombinationsbad sind“, freut sich Kammerer über ansteigende Zahlen im Hallenbad. Die Hoffnung ruht natürlich trotzdem auf freundlichen Feiertagen und einem warmen Sommer. „Dann wird das Ergebnis vielleicht nicht ganz so schlecht“, sagt Kammerer.

Ganz anders ist die Stimmungslage bei den Landwirten. Der trockene Jahresbeginn brachte sie in Bedrängnis, 112 Liter Niederschlag im Mai sorgen aber für Erleichterung. „Das war immens wichtig. Wald, Acker- und Grünland haben das bitter nötig gehabt“, erklärt Bezirksbauernkammer-Obfrau Ida Steininger.