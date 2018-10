Der September hatte in Krems wettertechnisch so einiges zu bieten, was nicht alltäglich ist. Bis in die zweite Monatshälfte hinein setzten sich die warmen Temperaturen der Sommermonate fort, der Höhepunkt war der 12. September, als das Quecksilber auf 30,1 Grad kletterte.

Ungewöhnlich sind Hitzetage im neunten Monat des Jahres aber nicht, sagt Alexander Orlik, Klimatologe von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG): „Gerade in der ersten Monatshälfte sind solche Werte durchaus drinnen.“ Viel bemerkenswerter war dann aber der Kälteeinbruch, der gegen Monatsende über das Land und auch Krems hereinbrach.

Nur 1970 war es einmal so kalt

Schlagartig kühlte sich die Luft um bis zu 25 Grad ab, der Temperaturtiefstwert am 26. September ging mit minus 0,1 Grad sogar in den Frostbereich. Seit Beginn der Minustemperaturen-Aufzeichnungen im Jahr 1943 war es in Krems im September nur einmal genauso kalt – am 29. 9. 1970. „Ein Kälteeinbruch in dieser Intensität nach solch einer heißen Phase ist schon ungewöhnlich“, so Orlik.

Zum Vergleich: Es gab aber auch Orte, an denen die Kälterekorde für September gesprengt wurden, so zum Beispiel am Semmering, wo der bisherige Tiefstwert von minus 2,2 Grad aus dem Jahr 1936 mit minus 2,7 Grad sogar deutlich fiel.

Trotz des Kaltlufteinfalls war auch dieser Monat wieder zu warm im Vergleich mit dem langjährigen Mittelwert. Im Durchschnitt hatte es im September in Krems 16,3 Grad, 14,5 Grad wären der „Normalwert“.

Mit Ende September hat der Sommer nun aber endgültig sein Ende gefunden, erklärt Orlik: „Es gab heuer von Mitte April bis 28. September Sommertage mit über 25 Grad im Krems. Für Oktober erwarte ich keine mehr, der Herbst ist also endlich erreicht.“

Freuen durften sich im September die Landwirte. Mehr Regen als im Durchschnitt glich ein wenig die vergangenen zu trockenen Monate aus, 223 Sonnenstunden waren wiederum den meisten Weinsorten zuträglich. Für die heimischen Winzer geht die Lese mittlerweile in den Endspurt.