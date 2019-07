Der vergangene Sonntag geht in die Geschichtsbücher ein. 38,5 Grad ist der höchste jemals in Krems gemessene Wert. Nirgends in ganz Österreich war es im Juni heißer. Nur Innsbruck ist mit exakt demselben Wert auf Augenhöhe.

NOEN

Die Maximaltemperatur ist aber längst nicht die einzige Kategorie, die nach dem Juni 2019 einen neuen Rekord hat. Der Monatsmittelwert von 23,3 Grad brach die Bestmarke aus dem Jahr 2017 gleich um 1,1 Grad.

Zwölf Hitzetage über 30 Grad übertrumpfen die Spitzenwerte der Ausnahme-Juni 2000 und 2003 um einen Tag. 338 Sonnenstunden sind ebenfalls neuer Rekord. Einhergehend mit Sonnenschein und Hitze kam die Trockenheit. ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik weiß: „Wenn der Juli auch so trocken wird, wäre das sehr tragisch.“