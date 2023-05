Design Days lockten Besucher

Am vergangenen Wochenende machten die Design Days für Outdoordesign, Wohnkultur und Handwerk aus dem Schloss Grafenegg und dem umliegenden Schlosspark wieder eine einzigartige Erlebniswelt für nationales und internationales Design.

„Design muss man in seiner natürlichen Umgebung sehen und mit allen Sinnen erleben“, sind die Veranstalter der Design Days überzeugt. Eine farbenfrohe Outdoor-Garnitur wirkt im grünen Gras platziert einladender als in einer Messehalle. Man lässt sich das darauf nieder, lauscht dem Rauschen der Blätter und dem Zwitschern der Vögel. Riecht den Duft frisch gegrillter Köstlichkeiten, die nur einige Meter entfernt zubereitet werden. Und schließt zum sanften Plätschern des Naturpools – ebenfalls in Sichtweite – die Augen. Die märchenhafte Kulisse tut ihr übriges und schafft außerdem spannende Eindrücke: auf rund 15.000 Quadratmetern luden liebevoll arrangierte Designlandschaften zum Gustieren ein und liefern so Inspiration für die kommende Sommersaison. „Design ist Lebensfreude. Es belebt unsere Sinne und unsere Fantasie. Und hier ist es zuhause.“, so Sabine Jäger zusammenfassend.

Schade nur, dass das Wetter nicht so richtig mitspielte, aber dennoch ließen es sich viele Gäste nicht nehmen, das Schloss Grafenegg zu besuchen, um sich über die neuesten Trends in Sachen Design zu informieren. Dabei sind nicht nur Design-Interessierte, sondern auch Kunstbegeisterte auf ihre Kosten gekommen. Ausnahmetalent Mikail Akar präsentierte bei den Design Days seine Werke. Die abstrakten Malereien des erst neunjährigen Jungen sorgen weltweit für Begeisterung und eröffneten neue Blickwinkel. Und es gab auch jede Menge Musik.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.