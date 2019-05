Sieben Millimeter Niederschlag in beinahe einem ganzen Monat. Das war der traurige Ist-Stand in Krems am 29. April. „Die Wachau ist damit gemeinsam mit dem nördlichen Weinviertel die trockenste Region in ganz Niederösterreich“, sagt Alexander Orlik, Klimatologe an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

NOEN

Auch die zwei Regentage am Monatsende machen – salopp formuliert – das Kraut nicht fett. „Ich rechne damit, dass noch 15 bis 20 Millimeter dazukommen“, teilte Orlik der NÖN zu Redaktionsschluss am Montag mit.

Rechnet man den Niederschlagswert hoch, so ergeben sich insgesamt 22 bis 27 Millimeter Niederschlag im April. Durchschnittlich fällt im vierten Monat des Jahres 36 Millimeter Regen, manchmal auch noch etwas Schnee. Hinzu kommt, dass bereits der März deutlich zu trocken war. „Die Bodenfeuchte ist sehr gering. Im Winter wäre so eine trockene Phase nicht so schlimm, im Frühjahr braucht die Vegetation aber dringend Wasser“, erklärt Orlik, der auch sagt, dass „jetzt eigentlich ein Schlechtwetter-Mai kommen sollte“.

Bei der Durchschnittstemperatur zeigt sich ein gewohntes Bild. Wie alle bisherigen Monate des Jahres war auch der April mit seinen 11,3 Grad zu warm. Den Höchstwert gab es am Freitag, 26. April, mit 26,4 Grad. Es war einer von drei Sommertagen.

Freibad-Start bei kühlen Temperaturen

Mehr davon würde sich das Kremser Freibad wünschen, das am 1. Mai bei unbeständigem Wetter seine Pforten öffnet. Der Zustand der Becken steht einer gelungenen Saisonpremiere jedenfalls nicht im Wege. Sie wurden von den Mitarbeitern der städtischen Sport- und Freizeitbetriebe gereinigt, die Wassertemperatur beträgt 19 Grad.

Saisonkarten kosten für Erwachsene 62 Euro, Kinder zahlen 42 Euro. Geöffnet ist das Bad jeden Tag ab 9 Uhr. Infos: www.badearena.at