Während sich so manche noch in den eigenen vier Wänden von einer langen Nacht erholten und andere einen Spaziergang in der Natur machten, spielten sich in der Kremser Landstraße wilde Szenen ab. Nur einige wenige Augenzeugen bekamen die Verfolgungsjagd am Neujahrstag mit, die sich gegen 14.30 Uhr in der Fußgängerzone ereignete.

Ein Streifenwagen fuhr einem jungen Mopedlenker in hohem Tempo, mit Blaulicht und Folgetonhorn hinterher. Aufmerksam geworden waren die Polizisten auf den 15-jährigen Lenker schon in der Wachaustraße, weil er ohne Kennzeichen unterwegs war. Die Beamten folgten ihm unauffällig bis vor die Parkgarage in der Drinkweldergasse, ehe der Bursch die Nerven verlor und mit einer Fahrt über Gehsteige flüchten wollte. Über die Eisentürgasse gelangte der rechtlich bereits vorbelastete Teenager in die Landstraße. Ein Augenzeuge berichtet der NÖN, dass sich die Verfolgung „bei circa Tempo 70“ abgespielt habe.

Nach einer Fahrt durch den Stadtpark scheiterte die Flucht schließlich beim Kreisverkehr Zellerplatz, wo der Bursch nach einem Sprung vom Gehsteig auf die Fahrbahn zu Fall kam. Die Polizei fuhr zu diesem Zeitpunkt 70 Meter hinter ihm. Beim Sturz zog sich der Mauterner Schürfwunden zu. Ihm droht wegen der Verwaltungsübertretungen eine erhebliche Geldstrafe.