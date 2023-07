Imbach: Klostergarten soll nicht zugepflastert werden

In einer Postwurfsendung wurde jüngst Stimmung gegen ein angebliches Feuerwehrdepot mitten im Imbacher Klostergarten gemacht. Dieses Gerücht hält aber einer näheren Überprüfung nicht stand!

Es stimmt zwar, dass die Feuerwehr zusätzliche Lagerräume für ein Notstromaggregat und andere wichtige Geräte benötigt. Speziell das Stromaggregat steht seit Jahren im Freien. Die Diskussionen über ein Lagerdepot laufen schon über zweieinhalb Jahre. Aber von einer „Bodenversiegelung“, von „Zerstörung von öffentlichem Frei- und Naturraum“ oder dem „Verlust von Parkraum“ war niemals die Rede. Und ein „Alleingang des Feuerwehrkommandanten“, wie es in dem Flugzettel heißt, sei eine glatte Unterstellung des anonymen Verfassers.

FF-Chef Bernd Anglmayer berichtet im NÖN-Telefonat, dass die Gemeinde bereits Pläne in Auftrag gegeben hatte, die auf dem Kirchenparkplatz einen kleinen Bau vorgesehen haben, die einerseits den benötigten Platz für das Aggregat und die Geräte sowie andererseits sogar fünf zusätzliche Parkplätze für die Anrainer gebracht hätten. Zudem habe sich auch das Bundesdenkmalamt zufrieden gezeigt, weil der geplante Zubau in Ansätzen einen Teil des alten Klosters dargestellt hätte.

Auch Bürgermeister Stefan Seif ortet in der Causa einen „Sturm im Wasserglas“ und vermutet Intrigen innerhalb der Bevölkerung. Das Stromaggregat will Seif interimistisch in einer ungenutzten Garage in der Nähe unterbringen. Was auf Dauer damit geschehen soll, ist derzeit unklar. Anglmayer: „Es ist zu hoffen, dass es für das Aggregat bald eine Lösung gibt!“