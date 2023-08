Langenloiser Attraktion: Mit dem Holz-Bike zum Wein

Von drei Jungunternehmern wurde „WinEcycle Tours“ mit „Headquarter“ auf dem Kornplatz vor drei Jahren gegründet.

Individuelle Angebote für Kleingruppen

Angeboten werden geführte Rad-Genuss-Touren in die Langenloiser Umgebung bis ins Kamp- und Kremstal – auf Holz-E-Bikes. Diese sind Erzeugnisse der oberösterreichischen Firma Firma „My Esel“ aus Traun. Zwölf Holzräder gehören mittlerweile zur Grundausstattung, mit denen am Wochenende in Kleingruppen zwei- bis maximal fünfstündige Ausfahrten unternommen werden.

Bereits 25 Partnerbetriebe an Bord

Sehr individuell sind die Routen, erzählt Geschäftsführer Marcel Gillinger: „Oft kennen nicht einmal die Langenloiser die Platzln, die wir ansteuern.“ Zwischenstopps sind bei 25 Partnerbetrieben möglich, darunter Winzer, Handwerker oder beispielsweise auch der Schaugarten der Arche Noah in Schiltern.

Innovative Idee wurde prämiert

Für die innovative Idee, die außerdem zur Ansiedelung eines Betriebs in einem Stadtkern geführt hat, wurde das Unternehmen jüngst bei der Aktion „Kamptal - hier kann ich's“ auszeichnet. Dabei waren von LEADER+ Kamptal innovative Wirtschaftsideen gesucht, die auch einen Beitrag zur Ortskernbelebung geführt haben. Bei der Aktion, bei der die NÖN der führende Medienpartner war, erreichte Marcel Gillinger mit seinem Unternehmen den dritten Platz und darf sich über Sachpreise von heimischen Unternehmen freuen.