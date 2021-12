Netz NÖ: Im Auftrag der Kremser Versorgungssicherheit unterwegs

„Der Schnee verstärkt den Druck auf unsere Leitungen und auf die Bäume, die in der Nähe unserer Freileitungen stehen, und vergrößert damit die Gefahr, dass diese umkippen und unsere Freileitungen beschädigen. Im Extremfall könnte es da leider sehr schnell sehr dunkel werden“, betont Netz NÖ-Techniker Michael Hahn. Um dem vorzubeugen, müssen die Trassen der Stromleitungen regelmäßig kontrolliert und freigemacht werden.

In diesem Auftrag ist das Team rund um Hahn ab dem 13. Dezember für rund eine Woche in Krems unterwegs. Ihr Einsatzgebiet ist die Hochspannungsleitung entlang der Landesstraße B3 – einer der Hauptversorgungsleitungen von Krems: „Wir haben uns entlang der Trasse gemeinsam mit Experten jene Bäume angesehen, die aufgrund ihrer Größe und Standfestigkeit eine Gefährdung für die Leitung und damit für die Stromversorgung von Krems darstellen. Diese Bäume müssen beschnitten und teilweise gefällt werden. Natürlich gehen wir bei der Auswahl so behutsam wie nur irgendwie möglich vor“. Dazu kommt, dass zahlreiche Bäume bereits von Meister Biber bearbeitet wurden und nun eine besondere Gefahr für Mensch und Leitung darstellen.

Die Netz NÖ führt solche Trassensicherungsmaßnahmen im Sinne der Versorgungssicherheit in ganz Niederösterreich regelmäßig durch. Auf dieser Trasse in Krems liegen die letzten Arbeiten schon über 10 Jahre zurück.

Die Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit forstwirtschaftlichen Spezialisten durchgeführt und rund eine Woche dauern.