Skiarena Jauerling trotzt der Kostenexplosion

Explodierende Stromkosten machen privaten Haushalten wie Betrieben zu schaffen. Nicht darunter zu leiden haben Skisportfans in der Wachau, denn die Skiarena Jauerling wird den Betrieb am 2. Dezember wie gehabt aufnehmen, das versichert Geschäftsführer Michael Reichl: „Wir sparen seit Jahren Energie, weil wir in diesem Bereich viel investiert haben. Die Beschneiung läuft voll automatisiert, effizient und auf die klimatischen Verhältnisse abgestimmt.“ Insgesamt verfügt das Skigebiet über neun Schneekanonen, wobei die Anzahl nichts mit der Menge der Schneeproduktion zu tun habe, wie Reichl betont: „Wir sparen da inzwischen weit mehr als 25 Prozent an Energie ein im Vergleich zu früher.“

Auch dem beliebten Nachtskilauf auf der mit 960 Metern höchsten Erhebung der Wachau steht laut Reichl nichts im Wege. „Unser jährlicher Strombedarf für das Flutlicht entspricht dem von drei Haushalten“, meint Reichl, dass „dieses Thema viel zu sehr hochgeschaukelt“ werde. Zugute kommen der Skiarena Jauerling außerdem langfristige Verträge mit ihren Energieversorgern.

Liftkarten werden teurer

Einzige Anpassung im kommenden Winter ist eine Preiserhöhung bei den Liftkarten. Erwachsene zahlen künftig einen Euro mehr, Kinder 50 Cent. „Da bewegen wir uns aber weit unter der Inflationsrate. Wir waren maximal bemüht, die Preiserhöhungen nicht 1:1 an unsere Nutzer weiterzugeben“, sagt Reichl. Neu ist in der anstehenden Saison der Hüttenwirt. Mit Patrick Fürst übernimmt nach 14 Jahren unter der Leitung von Ludwig Biebl ein Haubenkoch die Gastronomie am Jauerling. Der Kremser war zuletzt als Caterer auf den DDSG-Ausflugsschiffen MS Wachau und Dürnstein tätig.

Aufatmen dürfen trotz der steigenden Energiepreise auch Freunde des adventlichen Flairs in der Kremser Innenstadt. Die Weihnachtsbeleuchtung wird auch heuer die Fußgängerzone erhellen, wenn auch etwas kürzer als in vergangenen Jahren. „Wir werden sie erst zur Abenddämmerung aufdrehen und um 22 Uhr abschalten“, verrät Stadtmarketing-Chef Horst Berger. Bei den Lichtinstallationen könne dank LED auf eine möglichst stromsparende Variante zurückgegriffen werden.

Anders hält es heuer ein privater Haushalt, der stets durch seine vorweihnachtliche Beleuchtung aufgefallen ist. Die Familie Fischer aus Rohrendorf wird ihr Haus nicht mit Lichterketten und Co. strahlen lassen. „Das wäre heuer unverantwortlich“, sagt Ewald Fischer.

