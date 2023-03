Skilift am Jauerling in Betrieb

Ein Auf und Ab erleben die Verantwortlichen des Skiliftes Jauerling in der laufenden Saison. War es in den Weihnachtsferien zu warm für einen Skibetrieb, sorgten perfekte Bedingungen in den Semesterferien für tausende Besucher.

Vergangene Woche war geschlossen, ab 1. März geht es wieder los: Skilift, Skikinderpark, Skischule und Skihütte sind am Mittwoch ab 12 Uhr wieder im Vollbetrieb, am Donnerstag ist ab 9 Uhr geöffnet. Flutlichtskifahren (18 bis 21 Uhr) ist in der ersten Märzwoche viermal möglich, Familien-Skitag am 4. März, Sunrise Ski Experience am 5. März ab 7 Uhr. Letzter Betriebstag ist der 12. März. www.jauerling.at

