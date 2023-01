Region Krems: Kein Schnee, dafür Sonne

Werbung

Wenn man die aktuellen Fotos aus den heimischen Skigebieten sieht, kommt verständlicherweise wenig Lust auf Wintersport auf.

„Skiurlaub bieten wir im Reisebüro aber ohnehin nicht wirklich an. Das buchen sich die Kunden in den meisten Fällen direkt“, erklärt Wilma Hammerle von Raiffeisen Reisen in Langenlois. „Was im Winter jedoch gerne gebucht wird, sind Fern- und Städtereisen. In die Ferne zieht es Menschen insbesondere nach Thailand, Mauritius, auf die Malediven und in die Karibik.“

Aufgrund ihrer immensen Klimabelastung stark in Verruf geraten sind die abwechslungsreichen Kreuzfahrten. Doch auch diese stehen weiterhin bei vielen Menschen hoch im Kurs.

Wer sich eher in ein urbaneres Umfeld sehnt, der bucht einen der ebenfalls beliebten Städtetrips. „Immer gut gehen Klassiker wie Paris, London oder Rom. Im Trend liegt aktuell aber auch Marrakesch in Marroko.“ Und wer noch ein paar Stunden weiter zu fliegen bereit ist, tut dies aktuell gerne über den großen Teich: „Nach New York, Washington, Toronto und Montreal – dorthin, wo die AUA Direktflüge anbietet. Die Menschen möchten aktuell kaum umsteigen müssen.“

Wer allerdings den Schnee vermisst, den erwarten Spezialangebote. „Es gibt eine direkte Verbindung nach Tromsø, wo man die Nordlichter hautnah erleben kann.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.