Kremser überzeugt: PIWI-Weinsorten gehört die Zukunft

In der Überzeugung, dass die Zukunft im Weinbau den sogenannten PIWI-Sorten (pilzwiderstandsfähige Sorten, Anm.) gehört, engagiert sich die Winzer Krems in diesem Bereich.

Symposium findet erstmals statt

Wegen ihrer erhöhten Resistenz gegen Pilzkrankheiten brauchen diese neuen Weinsorten weniger Pflanzenschutz(mittel). Eine Pioniertat in diesem Zusammenhang wird das Erste internationale PIWI-Symposium sein, das am Donnerstag, 22. Juni, in der IMC-Fachhochschule Krems (Campus, Takt G) stattfindet. „Wir freuen uns sehr, dass wir viele renommierte Experten aus verschiedenen Länder für unser Symposium gewinnen konnten“, erklärt Winzer-Geschäftsführer Ludwig Holzer. „Das bietet eine großartig Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen in der PIWI-Forschung und -Anwendung auszutauschen und voneinander zu lernen.“

Hochkarätige Experten in Krems

So werden unter anderem Alexander Morandell von PIWI International, Gergely Szolnoki von der Hochschule Gelsenheim (Deutschland) sowie Ferdinand Regner und Franz Rosner (HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg), Mark Dressler vom Weincampus Wr. Neustadt und Annemarie Fodl von der Sommelier Union Austria dabei sein. Der Studiengangsleiter für „International Wine Business“ am IMC Krems, Albert Franz Stöckl, wird ebenfalls seine Expertise einbringen. Viele Weinmacher sind überzeugt: PIWI-Weine sind nicht nur widerstandsfähig, sie werden mit ihrer Fülle an unterschiedlichen Geschmacksprofilen viele verschiedene Vorlieben der Weinliebhaber abdecken können.

Interessierte Weinbau-Experten, Winzer und andere Interessenten finden Informationen zum Symposium und zum Gala-Dinner auf piwi-symposium-krems.at.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.