Symposium in Krems zeigte: Interesse an PIWI-Weinen steigt

160 Winzer, Forscher, Studierende und Weinfreunde nahmen am eintägigen Symposium im IMC Krems teil. Hochkarätig besetzt war die Riege der Referenten.

Nachhaltigkeit wird immer wichtiger

PIWI-Rebsorten sind eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen Rebsorten, da sie widerstandsfähiger gegen Pilzkrankheiten sind und daher bis zu 80 % weniger Pflanzenschutz benötigen. Mit einer Fülle an unterschiedlichen Geschmacksprofilen sind PIWI-Weine prädestiniert, die jeweiligen Vorlieben der Verbraucher abzudecken und zu bereichern. Das Symposium war auch der Auftakt, um die Wichtigkeit der PIWI-Sorten für die Zukunft eines nachhaltigen Weinbaus in den Fokus der Öffentlichkeit lenken.

Teilnehmer kamen aus sechs Nationen

Hochkarätig besetzt war die Riege der Referenten, die mit den Teilnehmern - neben Österreich auch aus den USA, Deutschland, der Schweiz, Italien und Tschechien - Erfahrungen und Erkenntnisse rund um die neuesten Entwicklungen bei Züchtung, Anbau und Vinifizierung präsentierten und mit den Teilnehmern intensiv diskutierten. So waren unter anderem Alexander Morandell von PIWI International, Reinhard Töpfer vom Julius-Kühn-Institut in Quedlinburg, Deutschland, Präsidentin Annemarie Foidl von der Sommelier Union Austria, Ferdinand Regner vom Bundesamt für Wein- und Obstbau, Marc Dreßler vom Weincampus Neustadt und Gergely Szolnoki von der Hochschule Geisenheim in Deutschland nach Krems gekommen.

PIWI-Sorten sind „Pionierweine“

„Die Landwirtschaft muss sich immer wieder neuen und vielschichtigen Anforderungen stellen. Auch die Weinwirtschaft sucht innovative Antworten auf die vor allem durch den Klimawandel bedingten Herausforderungen“, stellte Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager bei der Eröffnung der Veranstaltung fest. „Den PIWI-Rebsorten kommt hier große Bedeutung zu. Sie sind ein wesentlicher Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise und unterstreichen die internationale Vorreiterrolle, die Österreich im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit einnimmt.“ Reinhard Töpfer von der Rebzüchtung Geilweilerhof in Deutschland argumentiert, dass Rebenzüchtung keine Eintagsfliege, sondern eine Generationenfrage ist: „PIWI steht für mich für Pionierweine.“

Österreich in der Vorreiterrolle

Für Winzer Krems-Geschäftsführer Ludwig Holzer, ist Nachhaltigkeit die Motivation für die neue Herausforderung. „Mit unserem Donauriesling oder auch dem Blütenmuskateller sind wir in der Zwischenzeit schon auf einem sehr guten Weg und auch die Konsumenten schätzen diese neuen Weinsorten immer mehr“, so Ludwig Holzer. Es brauche allerdings einerseits neue Regeln, aber vor allem auch innovative Konzepte für die Vermarktung im Handel und in der Gastronomie. „Österreich ist Vorreiter für nachhaltigen Weinbau in Europa“, ergänzte Franz Rosner von der HBLA für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg.

Debatten sorgen für Unverständnis

Die Referenten betonten die zunehmende Bedeutung der „Zukunftsweine“ für den Weinbau in Zeiten des Klimawandels. Ferdinand Regner vom Bundesamt für Wein- und Obstbau sieht PIWI und Bio als eine Symbiose: „Vor allem die Reduktion von CO2 durch weniger Dieselverbrauch, massive Reduktion von Pflanzenschutzmitteln und Wasser sind wesentliche Faktoren für den Erfolg der PIWI-Weinsorten.“ Hinterfragt wurde aber auch, warum der Donauriesling in ganz Europa – außer in Österreich – schon als Qualitätswein zugelassen wurde und hierzulande die Diskussionen immer noch nicht abgeschlossen sind.

„Winzer sollen sich mehr zutrauen!“

Bei Blindverkostungen finden sich die eingereichten PIWI-Weine immer öfter im Spitzenfeld. So wurde beispielsweise die PIWI-Sorte Muscaris Sieger bei der „Muskateller & Co“-Bewertung der Fachzeitschrift VINARIA. Deren Herausgeber Erwin Goldfuss ortet bei den Lesern und auch bei Besuchern der Wein-Events bereits großes Interesse daran. „Die Winzer sollen sich mehr zutrauen und die PIWI-Weine in den Vordergrund stellen“, so Goldfuss mit einem humorvollen Augenzwinkern. Das PIWI-Symposium endete mit einer abschließenden Podiumsdiskussion, in der die Teilnehmer die Herausforderungen und Chancen der PIWI-Rebsorten erörterten.