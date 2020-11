Die Zahlen der Corona-Infizierten steigen weiter fast ungebremst an. Für diese Woche wird infolge des neuerlichen Lockdowns eine Trend-Änderung erhofft. Seit dem 3. November werden die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen kontrolliert, tagsüber werden in Quarantäne befindlichen Personen Besuche abgestattet. „Es gab in unserem Bereich bisher keine einzige Übertretung“, stellt Bezirkspolizeikommandant Manfred Matousovsky auf Anfrage fest.

Die Maskenpflicht und die Frage um deren Sinnhaftigkeit führte indes zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Kremser AHS-Lehrerin und dem Langenloiser HNO-Arzt Uwe Leidhold. Der Vorwurf der Lehrerin: Leidhold befreie Schüler von der Maskenpflicht. „Wie komme ich dazu, Schüler unterrichten zu müssen, die aufgrund solcher Atteste keine Maske mehr tragen müssen? Mein Mann ist Risikopatient“, schreibt sie in einer Mail an den Arzt. Er nutze das Ausstellen von Attesten als Geldquelle, lasse dabei aber jegliche ärztliche Ethik vermissen.

Um die Verwendung der Masken in der Schule ist eine Debatte entbrannt. Lehrer fühlen sich gefährdet. Shutterstock/epixproductions

Im Mailverlauf kritisiert Leidhold die Maskenpflicht als Teil einer „staatlich verordneten Angsthysterie“. „Wenn ein Mensch ein gesundes Immunsystem hat, kann kein Erreger ihm etwas anhaben“, meint er dazu zur NÖN. Außerdem könnten nur Erkrankte Infektionen weitergeben. Er zitiert eine Auswertung der Kremser Ärztin Christine Saahs, welche Darm- und multiresistente Krankenhauskeime in Masken gefunden habe.

Weiters berichtet er von Schimmelpilzen, die Infektionen der unteren Atemwege begünstigten. Unter Berufung auf offizielle Zahlen erklärt Leidhold, dass von bisher knapp 400.000 Getesteten nur rund 21.000 positiv gewesen seien, was 5,3 Prozent entspricht.

Maske ist dazu da, um andere zu schützen

Was sagen andere Ärzte dazu? „Dass nur Erkrankte infektiös seien, würde ich nicht unterschreiben“, meint Matthias Skopek, Allgemeinmediziner aus Langenlois. Neben den asymptomatischen, gibt es auch präsymptomatische Infizierte. Diese können das Virus Tage bevor sie Symptome zeigen weitergeben. Außerdem, so Skopek, könnten vor allem leichte Corona-Symptome übersehen werden, etwa bei starken Rauchern, die vermehrt husten.

„Ja, die meisten von uns haben ein funktionierendes, stabiles Immunsystem. Dieses zu unterstützen ist wichtig.“ Bei der Maske gehe es aber darum, vor allem die Schwächsten zu schützen. Skopek gibt dem Mundnasenschutz einen Vertrauensvorschuss. Jedoch: „Sinnvoller ist es natürlich neben der Maske ein Bündel weiterer Maßnahmen zu ergreifen. Ich halte etwa das regelmäßige Lüften für wichtig. Man könnte in den Schulen während jeder Unterrichtsstunde dafür eine kurze Pause einlegen.“ Auch wenn Studienergebnisse teilweise noch kontrovers seien: „Ich kann die Empörung der Lehrerin nachvollziehen.“

Aktuell Notbetrieb in der Fleischerei Graf

„In Notbetrieb“ befindet sich die Fleischerei Graf (Langenlois und Krems) laut Geschäftsführer Christian Strohmayer. Nachdem im Kremser Team (hier arbeiten rund zehn der insgesamt 48 Mitarbeiter) zwei positive Fälle aufgetreten waren, mussten die Betroffenen abgesondert werden. „Sie sind aber zum Glück nicht erkrankt“, so Strohmayer. Man sei überaus vorsichtig, gesperrt werden müsse der Betrieb aber nicht.

Trotz positiv getesteter Mitarbeiter: keine Gefahr in der Fleischerei Graf. Shutterstock/ Iakov Filimonov. Martin Kalchhauser

Erwischt hat es auch den Spitzer Bürgermeister Andreas Nunzer, im Hauptberuf Bezirksstellenleiter der Wirtschaftkammer Melk. „Ich bin bis 13. November in Quarantäne, mache aber meine Arbeit in beiden Funktionen von daheim.“ Nunzer hatte minimales Fieber, ist aber bereits wieder über den Berg.