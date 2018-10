Findet die Idee völlig abwegig: HTL-Direktor Andreas Prinz. | Johann Lechner

„Die HTL Krems befindet sich selbst in extremer Platznot!“ HTL-Direktor Andreas Prinz traute seinen Augen nicht, als er in der Vorwoche in der NÖN las, dass im nächsten Schuljahr drei Klassen des BRG Ringstraße halbtags in der HTL untergebracht werden sollen (siehe hier und unten).

„Wir haben keine einzige Klasse frei, im Gegenteil, durch Auflösung von Lagerräumen wurde im Vorjahr ein Klassenraum geschaffen. Der Platzbedarf ist dem Landesschulrat bekannt“, stellt Prinz klar.

Zeilinger vom Landesschulrat: derzeit noch nichts spruchreif

Publik wurden diese Überlegungen deshalb, weil der Elternverein des BRG Ringstraße Verspätungen befürchtet und daher gegen ein Pendeln in die ehemalige Kaserne ankämpft (wo sich HTL, HLM HLW und das Bundesschülerheim befinden). Während Prinz diese Pläne als „Gerücht“ zurückweist, berief sich BRG-Direktor Erich Böck gegenüber der NÖN auf Gespräche mit dem Landesschulrat.

Vertraut aufgute Lösung:BRG-DirektorErich Böck. | Martin Kalchhauser

Was steckt dahinter? Auf Anfrage der NÖN erklärte Harald Zeilinger, der zuständige Abteilungsleiter beim Landesschulrat, dass derzeit noch nichts spruchreif sei: „Da wir für die Ringstraße die Klassen im Schulzentrum verlieren, weil der Vertrag leider ausläuft, haben wir Kontakt mit der BIG aufgenommen, ob man auf dem Riesen-Areal der ehemaligen Kaserne Räume zu Klassen für das BRG umfunktionieren könnte. Das Ergebnis habe ich aber leider noch nicht.“

Einer Container-Lösung erteilt Zeilinger jedoch eine klare Absage: „Erstens würden die Container bei einer Erweiterung des BRG im Weg stehen, und zweitens sind die Container nach der neuen Bauordnung auf vier Jahre begrenzt.“