Dass Allgemeinbildung und Wirtschaftswissen einander nicht ausschließen, beweist das Piaristengymnasium Krems: Vor Kurzem haben wieder 26 Schüler der 8. Klassen die abschließende Unternehmerprüfung im Rahmen des Unternehmerführerscheins erfolgreich abgelegt.

NOEN

„Das Piaristengymnasium bietet als einzige Kremser Schule die gesamte Unternehmerführerschein-Ausbildung an“, betonen Christoph Tomasek und Daniel Hochleitner, welche die dreijährige Zusatzqualifikation, die auf eine Initiative der Wirtschaftskammer zurückgeht, ab der 5. Klasse unterrichten.

Ziel ist die Vermittlung von fundiertem Wirtschafts- und Finanzwissen sowie der Erwerb unternehmerischer Kompetenzen. Während die Modulprüfungen A, B und C computerunterstützt an der Schule abgehalten wurden, fand die kommissionelle Abschlussprüfung zum Modul UP (Unternehmerprüfung) an der Meisterprüfungsstelle der Wirtschaftskammer am WIFI St. Pölten statt.

Nach einer einstündigen Vorbereitung mussten die Kandidaten vor einer Prüfungskommission in einem halbstündigen Prüfungsgespräch ihr Wirtschaftswissen beweisen. „Ganz besonders freuen wir uns über sechs ausgezeichnete und acht gute Erfolge“, berichten die Professoren stolz.