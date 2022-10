Als „coole“ Schule zertifiziert

Zahlreiche Aktivitäten stehen jetzt im Herbst in der WISO-Privatschule in Haindorf (Höhere Lehranstalt für Sozialmanagement, Fachschule für Sozialberufe) auf dem Programm. Die Schülerinnen und Schüler des heurigen Maturajahrgangs haben bereits ihre vorgezogenen Teilprüfungen zur Matura erfolgreich abgelegt und damit den ersten Schritt zum Hauptprüfungstermin im Frühjahr erledigt. Die Fachschule für Sozialberufe erhielt die Genehmigung des Landes Niederösterreich, die Heimhilfeprüfung abzunehmen.

Im Rahmen der traditionellen Franziskusfeier wurde die Schule, die seit sieben Jahren das Prinzip des cooperativen offenen Lernens (COOL) anwendet, als COOL-Impulsschule zertifiziert.

Am 14. Oktober gibt es Grund zum Feiern: Die Fachschule für Sozialberufe geht in ihr 25. Unterrichtsjahr. Dazu gibt es einen Festakt, in dem Rückschau gehalten, aber auch ein Blick in die Zukunft geworfen wird. An diese Geburtstagsfeier schließen sich die Tage der offenen Tür – am Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr – an.

Infos: www.fssblangenlois.ac.at

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.