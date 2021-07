Die Danube Private University (DPU) in Krems-Stein startet ein Körperspendenprogramm. Nach der erfolgreichen Etablierung des Humanmedizinstudiums (zusätzlich zur Zahnmedizin-Ausbildung) wird ein weiterer Meilenstein gesetzt, um die Exzellenz der Forschungs- und Lehrtätigkeit der DPU zu unterstützen.

„Mit dem Körperspendenprogramm der DPU können Mitmenschen über ihr Leben hinaus die Gesundheit der nachfolgenden Generationen fördern.“ Universitätsprofessor Zsolt Fejèr

Die Universitätsstadt Krems ist nun eine von nur fünf Standorten in Österreich, bei der Interessierte ihren Körper nach dem Ableben der medizinischen Forschung und Ausbildung zur Verfügung stellen können. „Mit dem Körperspendenprogramm der DPU können Mitmenschen über ihr Leben hinaus die Gesundheit der nachfolgenden Generationen fördern. Nur durch solche Programme ist medizinische Aus- und Fortbildung möglich“, erklärt Universitätsprofessor Zsolt Fejèr, der Leiter des Anatomiezentrums der DPU.

Derzeit studieren an der DPU über 2.000 junge Menschen an der Fakultät Medizin/Zahnmedizin in verschiedenen Grundstudien und Universitätslehrgängen. Besonders in der aktuellen Pandemie zeigt sich, dass dieses breite Ausbildungsprogramm in Krems fundamental ist für die Zukunft einer guten Gesundheitsversorgung in Österreich.

„Als Universitätsstadt Krems ist es uns ein Anliegen, dass wir auch durch unsere städtischen Betriebe den wissenschaftlichen Fortschritt unterstützen“ DPU-Direktor Robert Wagner

DPU-Direktor Robert Wagner freut sich, mit der Bestattung Krems und der Feuerbestattung Danubia etablierte Partner gefunden zu haben, welche die Uni in der Organisation und Durchführung des Programms unterstützen. Bürgermeister Reinhard Resch: „Als Universitätsstadt Krems ist es uns ein Anliegen, dass wir auch durch unsere städtischen Betriebe den wissenschaftlichen Fortschritt unterstützen.

Für die Teilnahme am Körperspendenprogramm wird ein schriftlicher Körperspendenvertrag unterzeichnet. Mit dem Kostenbeitrag von 1.200 Euro sind Überführung aus NÖ und Wien, Feuerbestattung und Beisetzung am Friedhof Stein abgedeckt.

Gedenkfeier zu Allerheiligen

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für die Angehörigen, die verstorbenen Körperspender in den Räumlichkeiten der Bestattung Krems in kleinem Rahmen zu verabschieden und die Urne nach der Einäscherung auch auf dem Familiengrab beizusetzen. Jeweils zu Allerheiligen findet ein Gedenken an die Körperspender statt, um der Dankbarkeit von Lehrpersonal und Studierenden Ausdruck zu verleihen.

Um Transparenz zu gewährleisten und Wissen breit zugänglich zu machen, organisiert Fejèr jeweils zu Semesterbeginn eine öffentliche Informationsveranstaltung.

Ansprechstelle für Interessierte ist Peter Schauer ( 0650/ 7628888, office@koerperspende.at . Infos: www.koerperspende.at.