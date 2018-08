Die Pfarrkirche Wösendorf, 1784 bis 1791 als spätbarocker Saalbau erbaut, stellt eine Besonderheit unter den josephinischen Pfarrkirchenneubauten dar: Wurden Kirchen in der damaligen Zeit sehr schlicht und einfach gehalten, hat man in Wösendorf bei der „Einrichtung“ nicht gespart. Die Finanzierung wurde vom Stift St. Florian getragen, dem die Pfarre bis 1952 inkorporiert war. Geweiht ist die Kirche dem heiligen Florian.

Bezeichnend für die Großzügigkeit des Stiftes war auch, dass der Künstler Martin Johann Schmidt (geboren 1718), genannt „Kremser Schmidt“, für die Ausstattung verantwortlich zeichnete. Insgesamt schuf der Künstler drei Altarbilder und ein Oberbild für die Pfarrkirche.

Bereits im Jahr 1940 wurden kleinere Restaurierungsarbeiten an dem wertvollen Hochaltarbild durchgeführt, wobei es offensichtlich zu einer Überspannung kam, die zu zahlreichen Rissen in der Leinwand geführt hat. Das Hochaltarbild, das die Leiden des heiligen Florian darstellt, sowie das Oberbild mit der Darstellung der Anbetung der Dreifaltigkeit wurden vergangene Woche unter Mithilfe von Pfarrkirchenräten und Pfarrangehörigen fachgerecht abgenommen. Dem akademischen Restaurator Peter Kalsner wurde im Pfarrhof ein Atelier zur Verfügung gestellt, in dem er nun die nötigen Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten durchführen kann.