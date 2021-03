Nun wird sie also Realität, die neue Siedlung südlich der Straßenmeisterei von Schwallenbach. Die Infrastruktur auf dem 11.000 m 2 großen Areal – ein etwa 3.000 m 2 großer Grünland-Streifen zwischen Siedlung und Straßenmeisterei gehört dem NÖ Straßendienst – ist fertig, die Vorarbeiten sind abgeschlossen. Im April soll mit dem Hochbau begonnen werden.

Zweigeschoßige Einfamilienhäuser, Bungalows und Wohnungen in zweigeschoßigen Häusern entstehen auf dem Grundstück, mit „Blick auf die Donau und inmitten von Obst- und Weingärten gelegen“, wie schon im Vorfeld dieser Wohnpark angepriesen wurde – unter anderem auch in Deutschland, wo für diese „Ferienimmobilie“ massiv geworben wurde, auch dass hier in der Wachau dann ein Zweitwohnsitz möglich sei.

Bauträger aus Oberösterreich

Als Bauträger fungiert die „Etzi-Wohnbau-GmbH“ aus Vorchdorf, Oberösterreich. „Bislang sind etwa zwei Drittel der Einheiten verkauft. Der Großteil der künftigen Bewohner kommt aus der unmittelbaren Umgebung, und die meisten werden ihren Hauptwohnsitz hierherverlegen“, berichtet Prokurist Kurt Schlattinger. Auch Bürgermeister Andreas Nunzer ist sicher, dass sich hier hauptsächlich Dauernutzer ansiedeln werden – an die 100 Personen werden im Siedlungs-Endausbau nach Schwallenbach ziehen und damit die Einwohnerzahl der Gemeinde Spitz steigern. Die Fertigstellung ist Ende 2022 geplant.

Das Siedlungsprojekt kann auf eine jahrelange Geschichte zurückblicken – und hatte ursprünglich einen etwas anderen Hintergrund. Im Jahr 2004/ 2005 wurde das Areal von der Gemeinde Spitz angekauft und als Bauland-Agrargebiet gewidmet. „Aufgrund der Sensibilität des Standortes – mitten im Grünen, mitten im Weltkulturerbe – wird das Bebauungskonzept nun mit besonderer Sorgfalt entwickelt“, hieß es damals.

„Wohnungen und Häuser in der Wachau – Zweitwohnsitz möglich“ Aus der Werbung für das Siedlungsprojekt Schwallenbach

Laut Gemeinderatsbeschluss war bei diesem Projekt „Wohnen und Arbeiten“ eine „Mischnutzung“ geplant, für „mittelständische Selbstständige in handwerklichen, beratenden oder künstlerischen Berufen, die das Familienwohnen mit einer (teil)gewerblichen Nutzung durch den eigenen Betrieb im Wohn- und Betriebsgebäude verbinden wollen“. Dafür wurde eigens ein Bebauungskonzept erarbeitet – und dann wurde die Gemeinde auf der Suche nach einem Bauträger jahrelang nicht fündig, es wurde still um das Projekt.

„Mit Etzi-Bau sind wir aber nun auf einer Linie“, sagt Nunzer, dass das Nutzungskonzept noch immer gültig sei.

Dass allerdings Büros oder Handwerksbetriebe hier in Schwallenbach entstehen, ist eher unwahrscheinlich. Laut Schlattinger ist es bislang eine reine Wohnsiedlung, „ein kleiner, neuer Ortsteil“, in dem die Alters- und Berufsstruktur der Bewohner „bunt gemischt“ sein werden.