Kremser Feuerwehrmann wurde für 24-Jährigen zum Lebensretter

Der 24-Jährige war am frühen Morgen des Muttertags (14. Mai) von einer Feier nach Hause gekommen und wollte sich noch etwas zum Essen zubereiten.

Pfanne am Herd, Mann schlief ein

Doch nachdem er die Pfanne auf den Herd und diesen eingeschaltet hatte, begab er sich in sein Wohnzimmer und vergaß auf die Speise am Ofen. Nach einiger Zeit - der Mann war dazwischen eingeschlafen - begann eine starke Rauchentwicklung. Der Rauchmelder schlug an, der Schlafende härte ihn jedoch nicht. Zum Glück kam in der Nachbarschaft gegen 6.30 Uhr gerade ein Kremser Feuerwehrmann von Dienst nach Hause. Dieser vernahm den Alarm und bemerkte den Rauch. Sofort alarmierte er seine Kollgen. Diese mussten die Tür öffnen, fanden den Mann und retteten ihn aus der total verrauchten Wohnung.

Patient versorgt, Wohnung belüftet

Sanitäter des Roten Kreuzes Krems übernahmen die Versorgung des von den Rauchgasen Beeinträchtigten und brachten den Bewohner anschließend ins Klinikum Krems. Die Feuerwehr fand die Pfanne, von der das Übel seinen Ausgang genommen hatte und brachten sie ins Freie. Die Wohnräume wurden belüftet, die Tür der Wohnung wieder verschlossen. Die Sache ging noch einmal gut aus ...

