Erfolg ausgebaut: Domäne in der Welt-Elite auf Platz 14

Die Domäne Wachau ist bei den „World’s Best Vineyards Awards“ als einziges österreichisches Weingut unter den besten 50 gelandet. An 14. Stelle gelistet, spielt sie im Konzert der besten Weingüter der Welt ganz vorne mit.

Platz 14 bedeutet Verbesserung

Der „World's Best Vineyards“-Award bewertet jährliche Weingüter auf der ganzen Welt. Einbezogen wird in die Beurteilung natürlich auch die Qualität der Weine, die Jury hat aber auch das Umfeld und das gesamte touristische Angebot im Fokus. Die zahlreichen Attraktionen im und rund ums Weingut (Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeiter, Image, Erreichbarkeit, Tourenangebot) begeisterte noch mehr als im vergangenen Jahr, wo man es knapp unter die besten 20 besten Weingüter schaffte. Platz 14 in diesem Jahr zeigt, dass die Qualität gehalten bzw. sogar noch gesteigert werden konnte.

Kellerschlössel ist in „Barockpalast“

Die Jury zeigte sich vom „Gesamtpaket“ des Dürnsteiner Weingutes überzeugt. In der Zusammenfassung (www.worldsbestvineyards.com) der 50 Weltbesten wird die Domäne als „in einer der schönsten Landschaften Österreichs“ situierter Betrieb bezeichnet. Das Kellerschlössel bekommt den Titel eines „Barockpalastes“. Bei der Beurteilung und Platzierung der „Best Vineyards“ sind 500 Juroren aus der ganzen Welt am Werk: Journalisten, Weinkritiker, Tourismusexperten und Weinliebhaber. Nominiert werden sollen Weingüter, die man auch seinen Freunden für einen Besuch empfehlen würde.

„Gesamtperformance“ ist entscheidend

„Dass die Qualität unsere Weine dabei eine entscheidende Rolle spielt, zeigt die Listung von Weingütern wie Château d‘Yquem, Château Smith Haut Lafitte, Quinta do Noval oder Henschke“, freuen sich Geschäftsführer Roman Horvath und Kellermeister Heinz Frischengruber über die Top-Benotung. „Ebenso wichtig ist aber auch die Gesamtperformance eines Weinguts, also das touristische Angebot, die Kompetenz des Personals, das Image und das Ambiente - kurz alles, was den Besuch eines Weinguts zu einem lohnenden Ereignis macht.“

Domäne Wachau ist Vorreiter in Österreich

Die Domäne Wachau ist diesbezüglich Vorreiter in Österreich. Mit zutiefst eleganten sowie terroirgeprägten Weinen repräsentiert sie die Wachau mit einer ganz eigenen Handschrift und vermittelt diese dank eines individualorientierten Tourismuskonzept einem zunehmend anspruchsvollen Publikum. Horvath: „Mit exquisiten Kulinarien, spannenden Themenverkostungen, informativen Weinrieden-Wanderungen, einer eigenen Vinothek im Herzen von Dürnstein, Musik- & Kulturveranstaltungen und einem der besten Heurigen öffnen wir uns in vielfältiger Weise.“ Alle Mitarbeiter würden versuchen, die Wachau, ihre einzigartige Landschaft, nachhaltige Arbeit der Winzerfamilien und die Weine als authentisches Weinerlebnis an die Besucher zu kommunizieren. „Wir freuen uns, dass diese Nachricht auch über die Grenzen Österreichs hinaus wahrgenommen wird!“

Stockerlplätze an Südamerika und Spanien

Gewinner des Bewerbs ist übrigens die Catena Zapata in der Provinz Mendoza in Argentinien. Das 1902 vom italienischen Einwanderer Nicola Catena gegründete Weingut ist heute das größte des südamerikanischen Landes. Auf Platz zwei landete die Bodegas de Los Herederos del Marqués de Riscal in Spanien und ist damit zugleich Europa-Sieger. Marqués de Riscal ist ein Weingut in der Stadt Elciego, in der Rioja Alavesa (Provinz Álava), das seit 1858 besteht. „Bronze“ wurde dem Weingut VIK in Chile. Das luxuriöse Weingut VIK liegt in Millahue im Cachapoal-Tal der chilenischen Zentralzone. Der norwegische Unternehmer Alexander Vik kam 2004 nach Chile mit dem Ziel, ein außergewöhnliches Weingut aufzubauen, einen einzigartigen Wein herzustellen und Weinliebhabern ein Luxuserlebnis zu bieten.