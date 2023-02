Kremser Unternehmen des Jahres: Preis geht an Brantner

Hohe Ehre für die Firma Brantner: Der Österreichische Gewerbeverein (ÖGV), die älteste Unternehmervertretung des Landes, zeichnete das Entsorgungsunternehmen als Unternehmen des Jahres aus. Geschäftsführer Bernd Brantner, der die international agierende Firmengruppe in dritter Generation leitet, nahm die Ehrung vergangene Woche gemeinsam mit Geschäftsführer Josef Scheidl im Palais Eschenbach in Wien entgegen. Der ÖGV würdigte insbesondere den Einsatz des Familienunternehmens im Bereich der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Um möglichst viele Stoffe in den Kreislauf zurückzuführen und als neue Ressourcen zu nutzen, greift Brantner auf Zukunftstechnologien, etwa aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik, Sensorik und Telematik zurück.

„Wir fühlen uns außerordentlich geehrt, diese Auszeichnung entgegenzunehmen, da sie uns bestätigt, dass unser Engagement für die Kreislaufwirtschaft wertgeschätzt wird. Diese Auszeichnung ist ein Erfolg für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir freuen uns darauf, unsere Arbeit fortzusetzen und einen noch größeren Beitrag zu Nachhaltigkeit und Umwelt zu leisten.“

Der 1839 gegründete ÖGV kürt einmal im Jahr das Unternehmen des Jahres, um außerordentliche Leistungen zu würdigen.

