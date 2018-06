Insgesamt sechs Streifenwagen aus Krems und dem Umland wurden am Abend des 2. Juni bei einem Großeinsatz in Lerchenfeld zusammengezogen. Grund war eine Streiterei zwischen mehreren rumänischen Familien, die ausgeartet war.

„Einer hat eine Schusswaffe“, war die Mitteilung am Polizeinotruf, die dazu führte, dass ein Großeinsatz anlief. Ein Amoklauf war nicht auszuschließen … Die Beamten, mit Geschoßschutzwesten und teilweise sogar Maschinenpistolen ausgerüstet, fanden in der Wasendorferstraße rund 15 Beteiligte der Auseinandersetzung vor.

Tauffeier verlief gar nicht friedlich

Wie sich später herausstellen sollte, hatte die Auseinandersetzung bei einer Tauffeier (!) ihren Ausgang genommen. Ein Teilnehmer hatte einen anderen beleidigt. Von der Wohnung hatte sich der Streit schließlich auf die Straße verlagert.

Beteiligt waren Angehörige zweier Familien, die zum Teil in Krems, aber auch in Gmünd und sogar in Oberösterreich zu Hause sind und sich zum gemeinsamen Feiern in Lerchenfeld eingefunden hatten.

Zwar wurde eine Person leicht verletzt, eine andere kurzfristig festgenommen, aber im Endeffekt endete die Angelegenheit glimpflich.

Auf die Polizei wartet jetzt eine Menge Ermittlungsarbeit, denn die Betroffenen müssen an ihren zum Teil weit entfernten Wohnorten einvernommen und der Vorfall dann entsprechend zur Anzeige gebracht werden.