Wer in den Genuss der oft kritischen, immer aber humorvollen Verse des Kremser Reimeschmieds Willibald Zach (81) kommen will, muss sich beeilen. Die Sammlung 2018 ist in gebundener Form in einer Kleinauflage von nur 50 Stück erschienen.

Zach, NÖN-Lesern auch als Schreiber von Leserbriefen in Reimform bekannt, schreibt täglich einen gesellschafts- oder parteipolitischen Kommentar in der „Krone“-Abendausgabe (nur in Wien erhältlich) und sammelt sie seit 2005, um sie in Buchform zu präsentieren.

„Ich habe schon immer gereimt“, erinnert sich der spätere Justizbedienstete, der zuletzt bis zur Pension (2000) Leiter der Anstalt Hirtenberg war. „Einmal habe ich einen Aufsatz in Reimform verfasst, und dann haben mir weder der Lehrer noch meine Mutter geglaubt, dass er von mir war!“

Ziel des politisch sehr interessierten Mannes sei es, „oft enttäuschendes, manchmal kindisches Benehmen der ,Oberen‘ humorvoll aufzuarbeiten. Dann ist es nicht mehr so grauslich.“

Willibald Zach: „Der Reim zum Tag“ (Sammlung 2018), 200 Seiten, 15 Euro; erhältlich beim Autor (0699/12630610).