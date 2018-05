Eine enorme Vielfalt weist das Programm der „Langen Nacht der Kirchen“ am Freitag, 25. 5., auf. Nachstehend ein Auszug aus den Angeboten.

In Mautern (Stadtpfarrkirche) gibt es eine Schnitzeljagd (17.30 Uhr), eine Führung mit Kirchenmaus Steffi (18 Uhr) sowie Informationen über verfolgte Christen (Vortrag von P. Christoph Mayrhofer) und das Leben des heiligen Severin (Referent: Fritz Lošek, ab 20.30 Uhr).

In Krems heißt es in der Bürgerspitalkirche „Cantate!“ (Singt mit uns, 19.30 Uhr), Gesänge aus Taizé folgen (21.30 Uhr).

In der Piaristenkirche umrahmt der Chor der Danube-Privat-University den Gottesdienst (19 Uhr). Barocke Meisterwerke lassen Steininger & Friends bei einem Chorkonzert (21.30 Uhr) erklingen.

In Theiß kann man Orgel und Glockenturm (18 bis 24 Uhr) besichtigen. Ein musikalisches Märchen für Groß und Klein wird erzählt (19 Uhr), und Pfarrer Bartholomäus Freitag lädt zur Meditation mit Orgelimprovisation zum Thema „Erleuchtung“.

Im Benediktinerstift Göttweig sind die Gäste eingeladen, mit den Mönchen zu beten (18 Uhr), in die Erlebniswelt der Gregorianischen Choräle vorzudringen (20 Uhr) und das Taizé-Gebet mit jungen Mönchen mitzuerleben (22 Uhr). Eine Nachtführung durch das Stift leitet P. Benjamin (22.30 Uhr).

In Obermeisling bilden die Besucher eine Lichterkette um das Gotteshaus (21 Uhr), danach kann man picknicken und zelten (20 bis 8 Uhr Früh) oder den Ausflug der Fledermäuse beobachten (ca. 21.30 Uhr). Der Schwarz-Weiß-Filmklassiker „Don Camillo und Peppone“ wird im Pfarrgarten gezeigt (22 Uhr).

In der Pfarrkirche Stein gibt es eine Maiandacht (18.30 Uhr), ehe Werner Friedl in seinem Vortrag „Die Steiner Pfarrkirche gestern, heute und morgen“ (19.30 Uhr) auf die Baugeschichte des Gotteshauses eingeht.

In Stiefern gibt es Unterhaltsames unter dem Motto „Heiteres von Kirche und Klerus“ (19 Uhr) mit einer musikalischen Umrahmung durch die Garser A-Dom-Spatzen. Zum Thema „Ein Engel an deiner Seite“ wird später in der kirche meditiert (21 Uhr).

In Mühldorf-Niederranna trifft man sich rund ums Feuer (19.30 Uhr), ehe mit diesem in die Nachbarpfarre zur Kapelle Vießling, Pfarre Spitz, gewandert wird (21.30 Uhr).

In Schiltern lautet das Motto „Freu dich an deiner Kirche“. Es gibt ein Kinderprogramm (ab 17 Uhr) und ein gemeinsames Singen von Liedern (21.30 Uhr) sowie eine Erlebnis-Lesung aus dem Roman „Der Name der Rose“ (20 Uhr). Zur Reise mit Herz und Romantik laden Heide Haindl und Reinhard Kittenberger (20.45 Uhr), zur Zeitreise zur Kirchenrenovierung (21.30 Uhr) lädt Josef Paschinger.

www.langenachtderkirchen.at