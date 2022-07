Vor Ferien viel Programm in den Schulen der Region Gföhl

Vollbild

Die Viertklässler der VS Gföhl legten die Radfahrprüfung ab. Mit dabei: Polizeiinspektionskommandant Alfred Doppler, Sara Leisser, Daniela Fichtinger, Paul Josef Staar, Aspirant Matthias Stummer, Valentina Buchinger, Revierinspektorin Sandra Winkler, Laurenz Öhlzelt, Bezirksinspektor Andreas Trappl, Hanna Blümel, Johannes Höchtl und Anita Buchinger (v. l.). Die Schüler der Ökomittelschule Gföhl bauten fast 100 Nistkästen, um die Artenvielfalt heimischer Vögel zu unterstützen. Unter anderen beteiligt: Öko-Koordinatorin Karin Weiss, die Schüler Julian Geistberger, Dominik Schitzenhofer, Elena Wimmer, Peter Bauer, Georg Bauer, David Riegler, Jasmin Edlinger, Lukas Fichtinger, Marcel Weiß und Professor Christian Astleithner (v. l.). Marietta Pani, Jana Schiedlbauer und Nora Swoboda (v. l.) bewiesen sich bei der Sportwoche der MS Rastenfeld in Salzburg beim Segeln als „waschechte“ Skipper. Die VS St. Leonhard/Hw. ist eine von 81 mit dem Gütesiegel „LeseKulturSchule“ ausgezeichneten Schulen in NÖ. Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister überreichte das Zertifikat an Carina Braunauer und Schulleiterin Elisabeth Steinwender, Bildungsdirektor Johann Heuras (v. l.) gratulierte. Die Kinder der dritten und vierten Klassen der VS Lichtenau matchten sich beim FF-Sicherheitstag im Zielspritzen und beim Löschen eines Feuers mit dem Feuerlöscher: Marvin Stocker, Johannes Fasching, Marcel Stichauner und Feuerwehrmann Mario Haberfellner (v. l.).

