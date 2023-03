Furth: Familie Zwicker holte sich das „Goldene Stamperl“

Richtig abgeräumt hat die Familie Zwicker bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg: Die Destillateure haben mit ihrem Wachauer Marillen Zigarrenbrand das „Goldene Stamperl“ gewonnen und sind österreichweiter Sieger. Doch nicht nur das: Mit dem Wachauer Marillengin und dem Williams Birnenlikör wurden sie Landessieger, die Silbermedaille holten sie mit dem Wachauer Marillenlikör und mit dem Kirschenbrand, Zwetschkenbrand, Hollerbrand, Kriecherlbrand, der „alten Zwetschke im Fass“ und dem Wachauer Marillenbrand Bronze.

Höchstpunktezahl für Zigarrenbrand

„Wir waren noch nie so erfolgreich“, so Inhaber Matthias Zwicker. „Beim Zigarrenbrand haben wir 100 Punkte bekommen, Höchstpunktezahl.“ Der Brand ist ein dreiviertel Jahr im Eichenfass gereift, erklärt er: „Wir haben ihn erst seit Weihnachten im Sortiment.“ Schon im Vorjahr hat die Familie das „Goldene Stamperl“ für ihren Marillenbrand gewonnen, „damals mit 99 Punkten“, meint Zwicker.

„Betreiben mehr Aufwand als andere“

Der Further hat mit seiner Frau 2003 den Betrieb gegründet: „Angefangen haben wir mit einem kleinen Marillengarten mit zwölf Bäumen, mittlerweile bewirtschaften wir rund 1.000 Marillen- und Obstbäume.“ Auch Zwickers Kinder engagieren sich: Sohn Dominik wird die Brennerei wahrscheinlich übernehmen, Sohn Johannes und Tochter Marlies helfen auch fleißig mit. Das Familiäre ist das Erfolgsrezept: „Es macht uns stolz, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, funktioniert. Wir versuchen, immer besser zu werden. Das beginnt mit der Pflege draußen am Baum, in die Maische kommt nix Gefaultes, wir lassen langsam vergären und brennen die Schnäpse sofort. Wir sind lieblich und fein und betreiben sicher mehr Aufwand als andere.“

