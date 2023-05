„Hoher“ Weingenuss lockte hunderte Gäste auf Ruine

Zauberhafte Atmosphäre, Sonnenschein und ein lauer Abend, hervorragende Weine - das Fest auf der Burgruine Senftenberg war perfekt.

Köstlichkeiten von 13 lokalen Winzern

Der Verein zur Erhaltung der Burgruine Senftenberg konnte mit seinem diesjährigen „Weingenuss zwischen Himmel und Erde“ einen vollen Erfolg einfahren. Von Beginn an drängten sich die Gäste im Burghof und hoch oben am Burgfried, wo 13 Winzer aus dem Kremstal - von Rehberg über Imbach und Senftenberg bis Priel und Stratzing - ihre besten Produkte präsentierten. Dazu wurden von den emsigen Helfern des Burgvereins kleine Imbisse gereicht.

Traumhafter Ausblick über das Kremstal

Allein die Atmosphäre in den alten Mauern hoch über dem Kremsfluss begeisterte die Gäste, die zum Teil von weit her kamen, um die Produkte der heimischen Weinproduzenten zu probieren. Gäste aus Tirol und der Steiermark waren ebenso anzutreffen wie Freunde aus Deutschland. Bis in die späten Abendstunden wurde an dem lauen Abend genossen und gefachsimpelt.

