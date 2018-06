Schon im Jahr 2007 ist ein Buch von Karin Wimmer erstmals im Buchhandel erschienen: „Ring der Entscheidung“ hieß dieses Märchenbuch. Im gleichen Jahr kam auch noch „Drachenstarker Feenzauber“ auf den Markt. Zwei weitere Werke veröffentlichte sie im Jahr 2008, dann gab es eine künstlerische Pause. Seit 2016 aber geht es Schlag auf Schlag.

Präsentation der Neuerscheinung in Gobelsburg

Karin Wimmer war schon als Kind Bücherfan und hat auch bereits sehr früh begonnen, eigene Geschichten zu verfassen. Sie schreibt gerne Märchen im klassischen Stil, aber auch Romane.

Die junge Etsdorferin Karin Wimmer hat sich – nebenberuflich – als Autorin selbstständig gemacht. Sie präsentiert ihr bereits zehntes Buch im Rebstockgrill Höfinger in Gobelsburg. Foto: privat | privat

Ihre Romane für die Jugend greifen typische Jugendprobleme auf, die Romane für erwachsene Frauen sind leicht und humorvoll geschrieben und haben meist einen romantischen Hintergrund.

Wimmer hat sich heuer – nebenberuflich – als Autorin selbstständig gemacht. Ihr neuestes Werk „Neue Märchen – Wasser“ enthält zwölf Märchen, die sich alle um das Thema Wasser ranken. Während ihre bisherigen Märchenbücher ab dem Vorlesealter geeignet sind, ist ihr neues Buch an Jugendliche ab 10 Jahren gerichtet. Vorgestellt wird dieses Buch bei einer Lesung im Rebstockgrill Höfinger in Gobelsburg am 24. Juni um 16.30 Uhr.