Rohrendorfer Walter Schwanzer im „Unruhestand“

Schwanzers Musikverlag in Rohrendorf hat im Lauf vieler Jahre ungezählte Musikstücke mit den unterschiedlichsten Bands und Blasmusikkapellen aufgenommen. Er selbst ist ja nicht nur selbst Musiker gewesen, sondern auch Komponist, und er hat die „k.u.k. Regimentskapelle Nr. 84“ „wiederbelebt“. Seit vergangenem November ist Schwanzer jetzt pensioniert, kann aber nicht von der Musik lassen. „Jetzt habe ich mehr Zeit, mich der Musikforschung zu widmen“, erzählt er in einem Gespräch mit der NÖN. Dass er immer noch für die Musik „brennt“, ist nicht zu überhören. Und auch das Komponieren liebt Schwanzer immer noch.

Suche nach „Das Lied auf Raabs“

Was wohl eher nur versierten Blasmusikkennern bekannt ist: Schwanzer ist auch Buchautor. Und wenig überraschend geht es dabei um Blasmusik, Blasmusikkomponisten und deren Werkverzeichnissen. So sind etwa die Verzeichnisse von Carl Wilhelm Drescher und Hermann Josef Schneider bei Schwanzer erhältlich. Eine Übersicht seiner Bücher, seiner (schon erfassten) Noten und Tonträger finden Sie unter www.schwanzer.at. Für sein 2024 erscheinendes Projekt über den Musiker und Komponisten Ludwig Muther ist er derzeit emsig auf der Suche nach den Noten von „Das Lied auf Raabs“, das Muther nach einem Bericht der Land-Zeitung aus dem Jahr 1912 geschrieben hat. „Vielleicht findet sich jemand aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya, der diese Noten besitzt“, hofft Schwanzer.

In 22 Jahren 65.000 Notenausgaben gesammelt

Schon rund seit 22 Jahren sammelt Walter Schwanzer Noten und Schellacks. Begonnen hat diese Leidenschaft, weil er damals auf der Suche nach Hintergrundinformationen für die 84-er Regimentskapelle war. Mittlerweile zählt sein Archiv (aufgeteilt auf gleich drei Räume in seinem Haus) an die 15.000 Orchesterausgaben und um die 50.000 Klavierausgaben verschiedenster Blasmusikstücke. Da sind auch richtig alte Ausgaben dabei. Allerdings sind noch nicht alle erfasst und katalogisiert, das soll aber in den kommenden Jahren passieren. Und Walter Schwanzer ist immer wieder auf verschiedensten Flohmärkten unterwegs, um Noten oder Schellacks zu suchen und zu kaufen. Wer ihn sucht, kann dort fündig werden...

