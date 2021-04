Der 2. April 1945, ein Ostermontag, war ein Tag, der in die Kremser Geschichte einging. Amerikanische Kampfflieger ließen einen Bombenhagel auf das Bahnhofsviertel herab, mehr als 100 Menschen starben.

102 von ihnen sind namentlich bekannt, wie Historiker Robert Streibel herausgefunden hat. Bestattet sind sie in einem Massengrab am Stadtfriedhof. Eine Gedenktafel an Ort und Stelle vermittelt allerdings ein widersprüchliches Bild: „Erinnerungsmal der Heimatvertriebenen 1945“ ist darauf zu lesen. Ein Umstand, den Streibel kritisiert: „Dass diese Toten einfach vergessen wurden und heute an dieser Stelle nur mehr der Heimatvertriebenen gedacht wird, zeugt von einem achtlosen Umgang mit der Geschichte. Erst wenn wir die Namen kennen, dann bekommt das Grauen eine Kontur.“

Errichtet worden ist das Massengrab Mitte der 1950er-Jahre. Einen Hinweis darauf, wer hier unter der Erde liegt, gab es erst nur in subtiler Form, wie KLS-Gemeinderat Wolfgang Mahrer berichtet, der sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Lediglich das Datum 1945 war in Form einer Holzkonstruktion zu sehen. Irgendwann nach 1985 sei es dann wohl zur Umgestaltung gekommen. „Die ‚Umwidmung‘ auf Gedenkstätte für Heimatvertriebene widerspricht meiner Auffassung nach den Bestimmungen der Kriegsgräberpflege und raubt den Kremser Bombenopfern ihre Gedenkstätte.“ Als Sohn zweier Widerstandskämpfer sei es Mahrer wichtig, dass die Opfer nicht vergessen werden.