„Die Mathe-Matura war überhaupt nicht so wie vom Ministerium versprochen, sie war eine Frechheit“, ärgert sich BORG-Maturantin Carina Reischer und spricht damit vielen AHS-Maturanten aus der Seele.

Denn die Aufgaben, die heuer verständlicher sein sollten, seien wieder völlig verwirrend gewesen, sagt Reischer: „Das haben auch die Lehrer so gesehen. Ich finde, Mathe und Englisch waren 2018 sogar einfacher.“ In ihrer Klasse haben in Mathematik von 15 Schülern drei einen Fünfer und keiner einen Einser: „Die beste Note ist ein Zweier.“

„Die Aufgaben waren überhaupt nicht verständlicher. Mathe und Englisch waren im Vorjahr sogar einfacher.Carina Reischer, Maturantin

Ähnlich sieht es Patrik Wintersberger vom Piaristengymnasium. Der Ausnahme-Schüler, der schon vor seiner Matura 14 Prüfungen an einer Fachhochschule bestanden hat (die NÖN berichtete), schaffte bei der Mathematik-Matura „nur einen Zweier“. Ähnlich erging es anderen Spitzen-Schülern am Piaristengymnasium Krems. Dem Vernehmen nach gab es viele Fünfer und nur ein „Sehr gut“ in den beiden 8. Klassen. „Eine positive Note zu schaffen war heuer wesentlich einfacher als im Vorjahr, jedoch war es schwieriger, eine sehr gute bzw. gute Note zu erreichen. Die Ergebnisse an unserer Schule entsprechen nicht den üblichen Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler“, teilte Piaristen-Direktorin Bärbel Jungmeier mit.

„Nein, einfacher war die Mathematik-Matura heuer nicht“, findet auch Elisabeth Weigel, Direktorin des BRG Kremszeile und Mathematik-Professorin. „Signifikant leichter war sie weder vom Mathematischen noch vom Lesetechnischen her.“ Dass die Anforderungen zu hoch sind, glaubt sie dennoch nicht: „Wir sind schließlich ein Gymnasium!“ Am BRG Kremszeile seien die Ergebnisse ähnlich wie im Vorjahr ausgefallen.

Etwas besser als 2018 lief es dagegen am BRG Ringstraße, wo die Schüler im Vorjahr über ziemlich schlechte Mathe-Ergebnisse klagten. Laut Direktor Erich Böck haben heuer von 40 Schülern fünf ein „Nicht genügend“ und vier ein „Sehr gut“.

Ein Manko sieht Böck darin, dass die Zentralmatura alle AHS-Schultypen über einen Kamm schert: „Ein BORG oder ein Gymnasium hat aber andere Mathematik-Stunden als ein naturwissenschaftliches BRG.“

In den nächsten Tagen finden die Kompensationsprüfungen statt, bei denen die Fünfer noch ausgebessert werden können.