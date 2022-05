Zwölf Standorte für neue Kremser Veranstaltungshalle möglich

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Die Planungen für eine neue Veranstaltungshalle kommen langsam aber sicher in die entscheidende Phase. Bei einer Sitzung der Steuerungsgruppe Ende April ging es nicht nur erstmals um die Kosten, sondern auch um mögliche Standorte. Die Teilnehmer aus Politik und Verwaltung diskutierten unter der Leitung von Peter Mittendorfer, der schon unter Bürgermeisterin Inge Rinke die Stadt in selber Sache beriet, jede der zwölf potenziellen Varianten durch.

Wie die NÖN in Erfahrung bringen konnte, kommen beinahe alle Stadtteile als neue Heimat für ein Veranstaltungszentrum infrage. Standorte in der Hollenburger Au oder bei Schloss Wasserhof in Gneixendorf wurden etwa ebenso genannt wie das Areal der Firma Hintenberger und die dahinter liegende Brachfläche oder der Kremser Frachtenbahnhof.

Konkret ausgearbeitete Lösungsvorschläge waren freilich noch nicht darunter. Es handelte sich lediglich um eine Art Brainstorming. Wenig realistisch erscheinen Standortvorschläge wie der Campingplatz des ÖAMTC inklusive des Steiner Fußballplatzes oder ein altes Firmengelände in Weinzierl. Als Möglichkeit angeführt wurde übrigens auch der Standort, an dem sich die „maroden“ Österreichhallen befinden.

Der Kostenrahmen soll sich wohl zwischen 10 und 20 Millionen Euro bewegen. Wann es zu einer Umsetzung kommt, steht aktuell noch nicht fest. Im Juni findet jedenfalls bereits die nächste Sitzung der Steuerungsgruppe statt, bis im Herbst soll die Evaluierungsphase abgeschlossen sein.

