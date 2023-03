Passantenzahl verdoppelt

„Die Leute müssen sagen: In der Kremser Innenstadt ist was los“, fasst Horst Berger, Leiter des Kremser Stadtmarketings, sein Konzept zusammen. Getreu diesem Motto setzte man bereits einige sicht- und spürbare Zeichen, wie die Steigerung der Veranstaltungstage von einer Handvoll auf 176 pro Jahr sowie der Ausbau der Kremser Märkte. Und die Mühen sind anscheinend von Erfolg gekrönt: „Von einer Wochenfrequenz von etwa 30.000 Passanten in 2019, konnten wir uns auf durchschnittlich 70.000 steigern.“



Etwas abgehängt von diesen erfreulichen Entwicklungen bleibt jedoch die Untere Landstraße: „Hier ist spürbar weniger los.“ Das liege jedoch nicht an den Lokalen. „Dafür gibt es zwei Erklärungen. Einerseits kommen viele Gäste über das Steiner-Tor und bleiben dann meist irgendwo in der Oberen Landstraße hängen. Andererseits stellt die riesige, leerstehende Kaltenböck-Immobilie eine augenscheinliche Barriere dar.“



Zum Thema Innenstadt-Belebung veranstaltet die Bezirkshauptstadt auch am 17. März eine Zukunftskonferenz. Vorträge und der Austausch mit und unter den Bürgern sollen Impulse für eine noch lebens- und besuchenswertere Stadt liefern.

