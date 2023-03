Leerstände in Langenlois: „Langsam wird es ein Problem“

„Ein Geschäft nach dem anderen sperrt zu“, beklagt Harald Leopold, Bürgermeister von Langenlois (ÖVP), die sich immer deutlicher abzeichnenden Folgen einer unerfreulichen Entwicklung. Das Stadtzentrum rund um Holzplatz und Kornplatz droht allmählich zu verwaisen.

„Der Grund ist aber nicht etwa, dass die Kundenfrequenz nicht stimmt!“ Im Gegenteil – Aber: Sukzessiv gehen die alteingesessenen Geschäftstreibenden in ihre wohlverdiente Pension, Nachfolger sind jedoch keine in Sicht. „Zuweilen ist es ein Problem ein Mittagessen in Langenlois zu bekommen“, erzählt Leopold, „und das obwohl wir kein kleines Nest sind!“

Wer traut sich seine Geschäftsidee umzusetzen?

Diesen Entwicklungen möchte man jedoch nicht tatenlos zusehen. „Mit dem Stadtkernimpuls Projekt wollen wir schrittweise wieder mehr Leben in den Stadtkern bringen“, berichtet Brigitte Reiter, Langenloiser Stadträtin (Grüne). Dafür hat man eigens eine externe Beratungsfirma engagiert. „Zuerst wird der Leerstand erhoben. Und da dieser natürlich in Privateigentum ist, müssen wir mit den Besitzern in Austausch gehen, was mit diesen Gebäuden weiter geschehen soll.“

Darüber hinaus läuft aktuell ein Gründerwettbewerb für alle mutigen Unternehmergeister. „An die fünf besten Geschäftskonzepte werden im Mai wertvolle Preise vergeben: Netzwerkpartner aus der Region stellen den Gewinnern ihr Know-how sowie geldwerte Leistungen zur Verfügung“, erklärt Danja Mlinaritsch, Geschäftsführerin des Vereins Leader-Region Kamptal.

„Es gibt viele Stellschrauben zu drehen“, wie Brigitte Reiter zusammenfasst. „Das Gesamtpaket muss passen: Von der Gastronomie über Verkehrsentlastung bis zur nachhaltigen Gestaltung der zentralen Plätze – dass man sich hier gerne aufhält und lebt.“

