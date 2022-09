„Achtungserfolg für ein junges Team“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Josef Edlinger, ÖVP-Bezirksparteiobmann: „Unter den gegebenen Bedingungen, dass so viele Parteien kandidieren und manche mit einer Übermacht in diesen Wahlkampf gegangen sind, ist das Ergebnis der Volkspartei Krems ein Achtungserfolg für ein junges, motiviertes Team, das sich sicher in den nächsten Jahren beweisen und für die Stadt arbeiten wird.“

Bernhard Ebner, ÖVP-Landesgeschäftsführer: „Das junge Team der Volkspartei Krems mit einem jungen Spitzenkandidaten konnte bei seiner ersten Wahl ein solides Ergebnis erreichen – wir konnten uns gut behaupten, vor allem gegen die SPÖ.“

Hikmet Arslan, Grünen-Landesgeschäftsführer: „Markus Schwarz hat als neuer, junger Spitzenkandidat der Grünen mit schwierigen Voraussetzungen unser Mandat gehalten und wird in Krems mit diesem Vertrauen der Wähler die kommunale Klimapolitik in den Vordergrund stellen.“

Udo Landbauer, Landesobmann der FPÖ: „Wenn wir den Bundestrend hereinholen wollen bei der Gemeinderatswahl, dann muss man schon erkennen, wie gut unsere Kremser Freunde gearbeitet haben. Insofern ist es ein Gewinn des Teams Susanne Rosenkranz. Das ist ganz klar so zu bewerten.“

Indra Collini, NEOS-Landessprecherin: „Das Team um Spitzenkandidat Dominic Heinz hat mit viel Entschlossenheit, großer Leidenschaft und unglaublichem Engagement wahlgekämpft. Ich freue mich sehr, dass dieser Einsatz belohnt wurde und die NEOS in den Kremser Gemeinderat einziehen. Für uns ist das wieder eine Bestätigung für den Wachstumskurs von NEOS in Niederösterreich.“

Franz Schnabl, SPÖ-Landesparteivorsitzender: „Trotz der schwierigen Jahre, bedingt durch Pandemie und die aktuelle Teuerungskrise wurde der Arbeit der SPÖ Krems ein gutes Zeugnis ausgestellt. Mit Reinhard Resch an der Spitze hat sie den klaren Auftrag der Wähler erhalten, die Geschicke der Statutarstadt so positiv wie in der Vergangenheit weiter zu gestalten.“

