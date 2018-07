Schwer verletzt wurde ein EVN-Mitarbeiter bei seiner Arbeit bei einem Kunden in Zöbing. Doch nicht etwa ein Fehler im Zusammenhang mit dem elektrischen Strom war daran schuld – vielmehr der Bewohner des Hauses.

Es war am Mittwoch, 27. Juni, gegen 13.30 Uhr, als zwei Mitarbeiter des Elektrizitätsunternehmens mit dem Auftrag der Stilllegung eines Anschlusses zu einem Einfamilienhaus kamen. Als sie sich gerade an die Arbeit machen wollten, kam der 57-jährige Mieter, der mit seinen Zahlungen monatelang im Rückstand war, dazu. Er attackierte einen der Männer, einen 43-jährigen E-Monteur, auf brutale Weise. Zuerst stieß er ihn vom Zählerkasten weg, dann trat er zudem noch auf ihn ein.

„Der Mann ist amtsbekannt“

Dabei erlitt der Mann unter anderem einen Stirnhöhlenbruch und einen Nasenbeinbruch. Sein Kollege holte Hilfe, der schwer Verletzte wurde nach der Versorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Universitätsklinikum nach St. Pölten geflogen.

„Der Mann ist amtsbekannt, unter anderem wegen Verwaltungsstrafen und diversen Fällen, in denen bei ihm Geld eingetrieben werden musste“, heißt es seitens eines Insiders der Polizei. „Aber in dieser Weise ist er bis jetzt noch nie in Erscheinung getreten.“ In Folge seiner jüngsten Tat wird sich der Rabiate aber nun wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten müssen.