Krems: ÖVP blitzt mit Campus-Radweg ab

Dicke Luft herrscht in Krems nach der Gemeinderatssitzung vergangene Woche zwischen SPÖ und ÖVP. Die Volkspartei hatte gemeinsam mit FPÖ, Grüne und MFG in Person von Eva-Maria Hochstöger einen sogenannten „Drittelantrag“ auf die Tagesordnung gehievt - eine selten verwendete Form der Antragsstellung, die insbesondere Oppositionsparteien zugutekommt. Inhaltlich ging es um den Plan eines Nord-Süd-Fahrradwegs durch den Campus in Krems-Stein. Aktuell besteht hier für Zweiradfahrer keine legale „Direttissima“, sie müssen einen Umweg über die Dr.-Karl-Dorrek Straße nehmen. Auf ihr Anliegen machte Hochstöger schon im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch öffentlichkeitswirksam aufmerksam.

„Showpolitik“ und „Unzulänglichkeiten“

Das und die ungewöhnliche Einbringungsvariante stießen der SPÖ und der KLS sauer auf. Verkehrsstadt Peter Molnar (SPÖ) sprach von „frappierenden Unzulänglichkeiten“ und forderte die ÖVP auf, „Sachpolitik statt Showpolitik zu machen“. KLS-Mandatar Ronny Weßling, gleichzeitig auch Fuß- und Radverkehrsbeauftragter der Stadt, meinte, dass die Verbindung de facto bereits existiere und kritisierte ähnlich wie Molnar eine mediale Inszenierung im Vorfeld. Er brachte erfolgreich einen Antrag auf Absetzung des Tagesordnungspunktes ein. Unterstützung kam neben der SPÖ auch von NiK-Mann Dominic Heinz.

Verkehrsstadtrat Peter Molnar (SPÖ). Foto: Martin Kalchhauser

„Es braucht in Wahrheit zwei Schilder“

SPÖ wie auch KLS legten im Nachgang der Sitzung noch einmal nach. Klubobmann Helmut Mayer (SPÖ) ließ ausrichten, dass der „Antrag dilettantisch vorbereitet“ gewesen und „mit den kompetenten und zuständigen Stellen nicht geredet“ worden sei. „Die Blamage wäre also vermeidbar gewesen.“ Das Anliegen an sich sei zwar begrüßenswert, richte sich aber weitgehend an die Hausherren, nämlich die IMC Fachhochschule, die Donau-Uni und die Karl-Landsteiner Uni. „Es braucht in Wahrheit zwei Schilder, um dieses Projekt umzusetzen“, meinte Molnar in Anlehnung an die Eigentumsverhältnisse. „Was oder wer hindert die genannten Universitäten, den Radverkehr im Sinne des Antrags selbst unverzüglich freizugeben? Warum soll die Stadt Krems auf fremdem Grund überhaupt tätig werden?“, fragte er in Richtung ÖVP.

Laut Molnar: Prüfung läuft seit Mai

Zudem werde die Angelegenheit auf seine Initiative hin bereits seit dem Frühjahr vom Amt für Stadt- und Verkehrsentwicklung bearbeitet. Es gebe einen Antrag bei der Ortspolizei, die Anibas-Promenade für Radfahrer bis zur Eisenbahnkreuzung sowie hin zur Dr.-Karl-Dorrek-Straße über die Eisenbahnstation Campus Krems zu öffnen. Besagte Wege und Straßenzüge sind öffentlicher Grund. Mit den Universitäten sei bereits damals Kontakt aufgenommen worden.

Die Fuß- und Radverkehrsbeauftragten der Stadt Krems, Michaela Binder und Ronny Weßling. Foto: Rolf Wilms

Kritik an ungewöhnlichem Drittelantrag

Kritik übt Molnar an der Methode des Drittelantrags, die die ÖVP für ihr Ansinnen gewählt hat. Dieser bringe bei inflationärer Verwendung einen „unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand ohne jeglichen Nutzen für den Gemeinderat bzw. Organen der Stadt Krems“ mit sich. Er verweist auf die zwei Fuß- und Radverkehrsbeauftragten der Stadt, Weßling und Michaela Binder, und die neu etablierte „AG Gehen & Radfahren“, die mit der Angelegenheit betraut hätten werden sollen.

Radverkehrsbeauftragte: „Verschlechterung würde eintreten“

Erstere teilten am Montag in der Sache mit: „Es ist bereits jetzt gelebte Praxis, den Capus durch die vorgeschlagene Route mit dem Rad zu queren. Da der Antrag vorsieht, das Campus-Areal künftig nur mehr mit Schrittgeschwindigkeit zu befahren, würde eine Verschlechterung der Radfahrsituation eintreten.“ Seitens der Liegenschaftsverwaltung des Campus habe man die Auskunft erhalten, dass Radfahren erwünscht und akzeptiert werde, was rund 300 Radständer am Areal belegen würden. Dennoch sei das Radfahren gemäß Campusordnung nur auf ausgewiesenen Flächen erlaubt. „Seitens der Stadt Krems kann kein Radweg auf dem Campusgrund ausgeschildert und kein Einfluss auf die Campusordnung genommen werden“, so Weßling und Binder.

Eva-Maria Hochstöger (Mitte, im Bild mit Jakob Wörtl und Sophia Hutter. Foto: privat

Hochstöger über „Aggressivität entsetzt“

„Entsetzt und fassunglos“ zeigte sich ÖVP-Gemeinderätin Hochstöger wegen der „Aggresivität“, mit der öffentlich auf ihren „legitimen und sehr gut vorbereiteten Antrag“ reagiert worden sei. „Rechtmäßigkeit, Relevanz und Durchführbarkeit“ seien von den Gremien des Magistrats geprüft worden. Zur Sache an sich sei zudem im Vorfeld grünes Licht vom Amt der NÖ Landesregierung und dem NÖ-Liegenschaftsverwalter, der FM Plus gekommen. Dass Molnar bereits im Mai erste Schritte gesetzt hätte, glaubt Hochstöger nicht. Sie habe im August mit allen relevanten Eigentümern und Stakeholdern persönlich gesprochen. „Keiner von ihnen hatte je von einem den Campus querenden Radweg gehört.“ Zudem sei Molnars angegebene Route „keine Nord-Süd-Querung“, weil sie weiter die Befahrung der in Hochstögers Augen für Radfahrer gefährlichen Dr.-Karl-Dorrek-Straße einschließe.

Schaffung von Radwegen „keine Hochschul-Aufgabe“

Die Schaffung von Fahrradwegen für die Bevölkerung sieht Hochstöger nicht als Aufgabe der Hochschulen: „Die Berechtigung und rechtlichen Rahmenbedigungen für einen rechtskonformen, querenden Fahrradweg durch den Campus muss die Stadt Krems vertraglich vereinbaren.“ Bezugnehmend auf Weßling, auf dessen Initiative hin der Antrag im Gemeinderat platzte, meint Hochstöger, dieser „wollte von Beginn an die Umsetzung dieses Fahrradweges verhindern.“ Ihr selbst sei es nie um „Showpolitik, billigen Populismus und politisches Kleingeld“ gegangen. Sie habe für dieses Projekt „sehr viel Arbeit und Vorbereitung“ investiert.