Das innovative, junge Unternehmen BrauSchneider war Ort des diesjährigen Sommerfestes des Kremser Wirtschaftsbeirates (KWB) am 4. Juni. Knapp 30 Mitglieder verbrachten interessante und zugleich gemütliche Stunden in der Langenloiser Katastralgemeinde.

Kremser Wirtschaftsbeirat feierte in Schiltern .

Innovatives Unternehmen

Neben den (benachbarten) Erlebnisgärten Kittenberger ist der BrauSchneider ein zweites wirtschaftliches Aushängeschild des Ortes. Nach drei Jahren an einem anderen Standort brauen Gründer Michael Schneider und sein Sohn, Braumeister und Absolvent der Akademie in Weihenstephan (Bayern) Felix Schneider, seit zwei Jahren dort eine bunte Vielfalt an qualitativ hochwertigen Bieren.

Großes Interesse bei Führung

Die Gäste des KWB kamen - nach einer Arbeitssitzung - in den Genuss der Verkostung der Produkte des Hauses und nützten auch die Gelegenheit, im Rahmen einer Führung durch den Chef zahlreiche Fragen zur Geschichte des Unternehmens und den verschiedenen Bieren zu stellen.

Durstlöscher ging nicht aus

Beim gemütlichen Beisammensein an einem der heißesten Tage des noch jungen Monats Juni stand natürlich beim Verzehr der Jause auch das Bier im Mittelpunkt - als willkommener Durstlöscher, der natürlich auch nicht ausging.