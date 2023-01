Zwei Pfarren in Krems vor der Fusion

Werbung

Seit der jüngsten Ausgabe des Mitteilungsblattes der Pfarre Krems-Lerchenfeld ist es offiziell: Die Pfarren Lerchenfeld und St. Paul fusionieren mit September 2023. Die Gläubigen des Stadtteils Lerchenfeld werden in der Mitterau eine neue Heimat finden.

Während räumlich einige Veränderungen auf die Lerchenfelder Katholiken zukommen, bleibt die geistliche Betreuung gleich. Nikolaus Vidovic, Pfarrer in St. Paul, ist bereits seit September 2020 auch Pfarrer in der Nachbarpfarre mit dem dem heiligen Severin geweihten Gotteshaus. „Die Kosten, die anfallen, sind massiv“, erklärt Vidovic, dass wirtschaftliche Überlegungen eine zentrale Rolle gespielt haben. „Der Pfarrhof ist stark renovierungsbedürftig und auch die Infrastruktur der Kirche muss erneuert werden.“ Sie wurde in den 1950er-Jahren im boomenden Arbeiterviertel errichtet und ist mit rund 800 Sitzplätzen für den heutigen Bedarf überdimensioniert. „Alleine die Heizung kostet enorm viel!“

„Die Dimensionen stimmen heute einfach nicht mehr!“

Der Generalvikar der Diözese St. Pölten, Christoph Weiss, war vor seiner jetzigen Funktion selbst Pfarrer in St. Paul und Lerchenfeld. „Wir sind gefordert, unsere Ressourcen gut einzusetzen“, erklärt er im NÖN-Telefonat. „Es gibt deutlich weniger Kirchgänger. Bei der Errichtung der Pfarre in den 1950ern hat man sich danach gerichtet, wie viele Leute dort leben. Diese Dimensionen stimmen heute nicht mehr. Die Kerngemeinde ist auf weniger als 50 Personen geschrumpft.“ Es gehe nun darum, zu überlegen, wie man ein gutes Angebot für die Katholiken erhalten könne. Die Fusionierung werde schrittweise in Form eines begleiteten Prozesses erfolgen. Vorbilder für eine erfolgreiche Zusammenführung von Pfarren gebe es etwa in Greifenstein (Gemeinde St. Andrä-Wördern, Bezirk Tulln).

Zum Verkauf des Areals in Lerchenfeld samt der unter Denkmalschutz stehenden Kirche kann Weiss noch keine Aussage treffen. „Es gibt viele Gerüchte. Tatsache ist, dass wir erst Überlegungen anstellen. Es ist noch keine Entscheidung gefallen.“ Das Thema der Immobilien sei vielmehr eines, das zu Grundsatzfragen führe. „Früher hat man Gebäude geschaffen, um dort den Glauben leben zu können. Jetzt müssen wir uns fragen: Die Bauten sind da – wozu können wir sie nützen?“ Dabei tue sich ein Spannungsfeld zwischen historischem Erbe und Nutzungsmöglichkeiten auf. Weiss: „Wir sind kein Museumsverein. Unsere Aufgabe ist es, für einen lebendigen Glauben zu sorgen!“

Bürgermeister Reinhard Resch stellt im NÖN-Telefonat fest, dass er informiert sei. Sollte es in Lerchenfeld zu einem Verkauf kommen, werde zuerst mit der Stadt gesprochen. Mit der Nutzung von Kirchengebäuden hat die Stadt Erfahrung, wie die Dominikanerkirche in Krems und die Minoritenkirche in Stein zeigen, die als Kultur- und Veranstaltungsräume genützt werden.

