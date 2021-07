Köstliche Marillenknödel aus prominenter Hand gabe es im Zuge von "Alles Marille" am Samstag, 10. Juli, am Täglichen Markt in der Kremser Landstraße.

Teamwork für guten Zweck

Mit großem Engagement und viel Freude an der Knödelherstellung waren das international bekannte Magier Duo Thommy Ten und Amélie van Tass zugange, aber auch Sportmoderator Rainer Pariasek und Schauspieler Markus Freistätter bewiesen ihr Talent für die Herstellung der berühmten Wachauer Süßspeise. Am Entkernen der Marillen übte sich Wachaufestspiel-Intendant Marcus Strahl, die bekannte ORF-NÖ-Moderatorin Agnes Goebel packte die Marillen in den von der Konditorei Hagmann vorbereiteten Teig.

Stadt Krems rundet Erlös auf

Der Kremser Stadtchef Reinhard Resch schließlich formte die Knödel dann zu einer "runden Sache". Über den Verkaufserlös von 600 Euro darf sich der in der Jugendsozialarbeit engagierte Verein "Impulse" freuen. Laut dem Organisator des "Alles Marille"-Spektakels, Stadtmarketing-Chef Horst Berger, und Bürgermeister Resch wird die Stadt Krems die Einnahmen noch auf eine runde Summe aufstocken.

Trachtentradition trifft Moderne

Von schwungvollen Tönen der New Orleans Dixielandband begleitet, präsentierte Trachtenschneiderin Elfi Maisetschläger im Zuge des "Alles Marille"-Festes am Samstagnachmittag ihre brandaktuelle Herbst-Winter-Kollektion in der Schwedengasse neben dem Steinertor. Sie ist vom traditionellen Wachauer Kalmuck-Muster dominiert, weist aber auch viele moderne Elemente auf, die besonders die junge Generation ansprechen sollen.

Dancing Star auf Kremser Pflaster

Die sehr gut gelaunte Trachten-Fachfrau moderierte die Modeschau höchstpersönlich: "Ich freue mich, dass wir wieder ohne ,Maulkorb' zusammen sein können. Genießen Sie unsere Präsentation zu den mitreißenden Tönen der Dixielandband!" Viel Applaus wurde von den Zuschauern nicht nur für die Musik, sondern auch für die besonders akrobatischen Tanzeinlagen von Hans Georg Heinke und seiner Frau Karin gespendet. Der ehemalige ZIB-Moderator und Dancing-Star-Teilnehmer machte nicht nur in Tracht eine gute Figur, sondern wagte mit seiner Frau auch in souveräner Manier ein Tänzchen.