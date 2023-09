„Bei uns wartet sicher keiner sechs Stunden!“

Übervolle Wartebereiche, Wartezeiten bis zu sechs Stunden, Ärzte und Pflegepersonal am Limit. Das ist die aktuelle Situation in Spitalambulanzen – so auch in Krems. Dabei gibt es eine Alternative. „Patienten sind gut beraten, sich zuerst in einer Ordination zu melden“, betont die Kremser Allgemeinmedizinerin Iris Solf-Thron, die zugleich Sprecherin der praktischen Ärzte in Stadt und Bezirk Krems ist. „Für viele Dinge gibt es bei uns Lösungen.“

Versorgung an 365 Tagen im Jahr ist gegeben

Ausdrücklich ausgenommen sind für Solf-Thron natürlich Akut-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. „Aber Patienten mit Harnwegsinfekt oder Kreuzweh gehören zum Hausarzt und brauchen nicht ins Krankenhaus.“ So könnten die Spitäler entlastet werden, betont Solf-Thron, die den Personalengpass auf den Ambulanzen kennt. „Bei uns wartet keiner sechs Stunden!“, betont die Ärztin. Gerade Krems – inklusive Lengenfeld, Senftenberg, Stratzing und Droß – sei ein Beispiel mit einer ärztlichen Versorgung an 265 Tage im Jahr. „Bei uns ist an jedem Tag ein Arzt erreichbar.“

Ärzte in Krems auch am Wochenende da

Schon seit Jahren hat sich das System bewährt, bei dem auch an den Wochenenden immer einer der Mediziner von 9 bis 11 Uhr ordiniert. Ein zweiter ist für Hausbesuche zuständig. „Die Bevölkerung soll wissen, dass man da samstags und sonntags hinkommen kann.“ Dass dieses Angebot auch für außerhalb der Stadtgrenzen wohnhafte Patienten gilt, ist selbstredend. Solf-Thron: „Wenn man Hilfe braucht, gibt es die, auch wenn ,mein' Arzt gerade nicht erreichbar ist.“

Dr. Iris Solf-Thron, Verteterin der Allgemeinmediziner im Bezirk Krems: "Hausarzt-System ist das schnellste und billigste." Foto: Martin Kalchhauser

Der Besuch beim Hausarzt statt der Fahrt in die Spitalsambulanz sei „ein Filter. Wenn der funkioniert, ist das System der Allgemeinmediziner das schnellste und billigste System.“

Auskunft im Internet oder telefonisch unter 141

Wie finde ich bei Bedarf am Wochenende (Samstage, Sonntage, Feiertage) einen Arzt? Auf der Homepage www.arztnoe.at. gibt es in der Rubrik „Für Patienten“ eine allgemeine Arztsuche-Funktion sowie eine für Wochenenddienste. Wer keinen Zugriff auf einen Computer hat, bekommt unter der Nummer 141 (ohne Vorwahl) die erforderliche Auskunft.