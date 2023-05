Fetter-Ausfahrt in Kammern: Zwei Unfälle in kurzer Zeit

Die Ausfahrt unweit des Langenloiser Kreisverkehrs war zuletzt zweimal Schauplatz eines Verkehrsunfalles.

Beteiligte Pkws schwer beschädigt

Zum zweiten Mal in kurzer Zeit musste die FF Kammern am Dienstag, 30. Mai, 17.39 Uhr, zu einem technischen Einsatz zur Ausfahrt der Firma Fetter an der Bundesstraße 34 gerufen. Nach Eintreffen am Unfallort stellte Einsatzleiter Ewald Fandl fest, dass ein Pkw quer über die Fahrbahn stand. Ein zweites ein zweites Auto war über die gegenüberliegende Böschung zur Firma Haimerl geschleudert worden.

Zum Glück gab es keine Verletzten

Verletzte oder eingeklemmte Personen gab es zum Glück nicht. Die Fahrzeuge waren jedoch erheblich beschädigt und nicht mehr fahr- oder manövrierbereit. Nach Absicherung der Unfallstelle und Aufbau des Brandschutzes wurde der erste Pkw mittels hydraulischer Rangierhilfe von der Straße entfernt und sicher abgestellt. Danach konnte mit Hilfe des Seilzuges der Feuerwehr Hadersdorf der zweite Wagen geborgen und am Parkplatz der Firma Fetter abgestellt werden.

Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden gebunden und die Fahrbahn gesäubert. Nach rund einer halben Stunde konnte die Bundesstraße durch die Polizei wieder freigegeben werden.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.